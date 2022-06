Vil prisene fortsette å stige som i dag? Dette er hva National Bank of Belgium planlegger

Vil prisene fortsette å stige som i dag? Nasjonalbanken sendte sine prognoser, og nevner spesielt inflasjon. Første merknad: Vi er midt i en priskrise. Simone François var på nyhetsbulletinen klokken 13 for å opplyse oss om dette.

Olivier Schönigans Utsiktene for de kommende månedene er relativt positive…

Simon Francois : Faktisk er det to gode nyheter og en ikke så god: den første gode nyheten, inflasjonen bør avta snart, ifølge National Banks prognose. Vi har nådd toppen av inflasjonen, noe som ikke betyr at prisene vil falle i morgen, og vil fortsette å stige, men med mindre kraft, og mindre raskt enn de er i dag.

For det andre, gode nyheter, den automatiske lønnsmåleren som vi kjenner i Belgia vil snart spille sin rolle som et sikkerhetsnett innen 2023, og denne mekanismen vil kompensere for høyere husholdningspriser i gjennomsnitt i Belgia. Kjøpekraften til belgiere bør komme seg i løpet av de kommende månedene.

Bedriftene vil se økte lønnskostnader

Problem: Hvis lønningene tilpasser seg høyere priser, hvis de øker, vil de i sin tur måtte betale selv, og dette kan være et problem for statlige selskaper, vil de ende opp med at lønns- og lønnskostnadene blir mye høyere i Belgia enn i naboland som Frankrike, Tyskland eller Holland.

Er hun seriøs? «Bedrifter vil betale sjokket stort. Selskaper i Belgia vil bære generell fattigdom i mye større skala enn i nabolandeneforklarer guvernøren i Belgias nasjonalbank.Er hun seriøs? Det er vanskelig å si fordi det allerede er en ganske sterk forverring av bedriftenes konkurranseevne, lønnskostnadene øker raskere enn i nabolandene, men samtidig har bedriftsmarginene historisk sett vært høye«.