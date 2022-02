Vil Raptor Lake bli lansert i slutten av september?

Vi så det i Investor Meeting 2022IntelSelskapet har sendt ut flere slike kunngjøringer Veikart for neste generasjons prosessorer. Intel gjorde også en generell demo av en Raptor Lock-prosessor, som vi skal lære fra i dag Moores lov er død Det er 13. generasjon Intel Core CPU Kan komme på markedet i slutten av tredje kvartal i år, dvs. I slutten av september.

Vi kan lett forestille oss PC-kameraer med i9-13900K og RTX 4090 for årets siste feiring.

Offisielt har ikke Intel sagt så mye om Raptor Lakes ytelse mot Alder Lake. Selskapet nevnte kun ytelse opp til et tosifret tall. Konkret kan dette oversettes til effektiviteter fra +1 til +10 %. Men ifølge MLID kan dette tallet variere fra 8 til 15 % i mono og 30 til 40 % i multi. Vi har imidlertid fortsatt flere måneder på oss å komme i gang, så ikke ta denne statistikken for seriøst akkurat nå.

Går tilbake til publiseringsvinduet, antas det at ved slutten av tredje kvartal i år, etter slutten av september, var Moores lov død. H / HX / U-versjoner vil bli utgitt i fjerde kvartal. Ryktene om mobilutgivelsesdato er også veldig interessante. Faktisk er de siste bærbare utgivelsene generelt forbundet med nyere grafikkkonfigurasjoner. Hvis vi følger samme mønster, vil ankomsten av Raptor Lake-mobilen i fjerde kvartal bety at den også vil ha nye NVIDIA- eller Intel GPU-er.

Som en påminnelse vet vi nå at denne generasjonen av Raptor Lock-prosessorer kan gå opp til 24 kjerner (8B-kjerner og 16 e-kjerner) med 32 tråder. Så her er spesifikasjonene for den neste Intel Core i9-13900K. Vi vet også at disse CPUene alltid vil bli brukt Intel LGA1700-sokkel. Oppgradering av eksisterende hovedkort vil mest sannsynlig støtte fremtidige CPUer. Men denne utgivelsen vil gå hånd i hånd med nyere Intel 700-brikkesett hovedkort som Z790.