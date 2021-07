Vil skotsk uavhengighet antenne “økonomien”?

Skottland står overfor en “produktivitetskrise” i kjølvannet av pandemien hvis Holyrood forblir knyttet til Postminster, har SNP hevdet.

Partiets talsmann for virksomheten, Stephen Flynn, har hevdet at Westminster-innstramming og brexit har dempet veksten siden finanskrisen i 2008 og advarte om at uten uavhengighet ville arbeidere og bedrifter lide enda mer.

Skottlands kontorminister David Dugwid erkjente behovet for å øke produktiviteten, men sa å foreslå uavhengighet som en løsning var som å “klage over at det er et hull i bøtta mens han vil grave et nytt hull”.

Analysen vår fra House of Commons Library, som vi så for oss, viste at Storbritannia rangerte sist på rangeringen svakere produktivitet I Europa siden 2009.

Analysen, som bruker de nyeste dataene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, viser at Storbritannias bruttonasjonalprodukt per jobbet time var £ 43,97 i 2019, 41% lavere enn Irland, som toppet ligaen til £ 74,88.

Storbritannias BNP per time var 14% under gjennomsnittet for alle land i Nordvest-Europa og 28% under gjennomsnittet for uavhengige land på størrelse med Skottland eller mindre.

I monetære termer sa Office for National Statistics at Storbritannias unnlatelse av å opprettholde produktivitetsveksten har kostet arbeidstakere like mye som det koster dem £ 5000 i tapt inntekt.

Flynn fortalte oss: “De skadelige nedskæringskuttene og Brexit har gjort dette langvarige problemet verre – og det betyr virkelig noe.

Produktivitetskrisen i Storbritannia har bremset den økonomiske veksten, ført til at bedriftene falt, og kostet arbeidstakere tusenvis av pounds i tapte inntekter gjennom lønnskort.

Under Westminsters kontroll stagnerte reallønningene og fattigdommen på jobben steg til rekordnivå.

“Skottland trenger fullstendige uavhengighetsmakter for å revitalisere økonomien og øke lønningene.”

Flynn sitert økonomiske data fra slike som Luxembourg, Norge og Irland som bevis på at Skottland ville ha det bedre utenfor Storbritannia.

Men økonom John McClaren oppfordret til forsiktighet når man foretok slike sammenligninger.

Han sa: “Norge, på grunn av oljen, fungerer ikke, og Irland, på grunn av antall store multinasjonale selskaper som blir etablert der, fungerer ikke.

“Ved å bruke Østerrike, Danmark, Belgia og slike land, så er det noe, men hva er det? Ikke bare fordi det er et så lite land.

“De har høyere skatter, de har en annen modell enn Storbritannia, det er greit, men SNP antyder ikke en annen modell.

“De foreslår ikke høy skatt, en påtrengende modell fra staten, så det er som å oppfylle med mindre du sier hva du skal gjøre.”

MacLaren la til: “SNP har virkelig mye strøm på tilbudssiden, så du kan si i den forstand at deres politikk ikke har fungert så bra som den britiske regjeringen ikke har gjort.

“Poenget er at ja, produktiviteten har falt etter finanskrisen i nesten alle land, så den er global, og hvis noen vet hvordan de skal komme seg ut av den, vil de gjøre det.”

Uavhengighet er ikke svaret

Parlamentsmedlem for Banff og Buchan, David Duguid, sa at SNPs plan for uavhengighet bare ville ødelegge produktiviteten ytterligere.

Han sa: ”Arbeidstid og produktivitet måles forskjellig i hvert land, så disse dataene kommer med forbehold.

”Helt ærlig vil SNP ikke snakke om den nåværende positive situasjonen i Storbritannia sammenlignet med noen G7-land, eller at OECDs anslag for britisk BNP-vekst i forkant ligger foran eurosonen og G7 neste år.

“Skottland har stor nytte av å samle og dele ressurser over hele Storbritannia, noe det fremgår av furlough og jobbstøtte, vaksinasjonsprogrammet og bruk av milliarder ekstra pund på Skottland siden starten epidemi.

Denne investeringen har hjulpet og vil fortsette å støtte jobber og offentlige tjenester i Skottland.

“Frakobling betyr i utgangspunktet å starte fra en mye svakere produktivitetsposisjon.

“Å klage på et hull i bøtta mens du ønsker å grave et annet hull er meningsløst.”

Har statskassen en plan?

Løftet om å “oppgradere” Storbritannias regioner og land var et sentralt element i det konservative partiets valgmanifest.

Den britiske regjeringen saplan for vekst“Det ville drive økonomisk bedring, skape arbeidsplasser og investeringsmuligheter, og til slutt øke produktiviteten.

Imidlertid kritiserte Industrial Strategy Board (ISC), det rådgivende organet, planen for “sparsom fordeling av sentralt kontrollerte finansieringsmasser på tvers av en rekke initiativer”, og sa at internasjonale og historiske bevis antyder at det er “usannsynlig en oppskrift på suksess”.

Boris Johnson i kabinettet på tirsdag ble sagt å ha bekreftet sin forpliktelse til strategien, som han sa ville skape muligheter “i alle deler av Storbritannia”.

Det gjenstår å se om statsministerens forslag, eller SNPs uavhengighetsplan, vil løse produktivitetspuslespillet.