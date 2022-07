Vil «Stranger Things» være homofil? Hans oversetter Noah Schnapp reagerte på ryktene

Den fjerde sesongen av Stranger Things ble utgitt i to deler 27. mai og 1. juli, og slo alle Netflix-rekorder som den mest sette plattformserien i verden.

Hver detalj av Duffer-brødrenes negl analyseres med en fintannet kam. Som Will Byers sin seksuelle legning, for eksempel. I denne fjerde delen virker Joyces sønn ukomfortabel når Mike Wheeler, Joyces beste venn, snakker med ham om kjæresten Elf. Siden den gang har ryktene om homofilien hans virkelig mangedoblet seg.

I et nylig intervju med magasinet Variety bekrefter Noah Schnapp, Will Byers» oversetter, nettbrukernes teori. «Åpenbart ble det nevnt i sesong 1: Det er alltid på en måte, men man vet aldri, er det bare at han vokser opp saktere enn vennene sine? Nå som han er eldre, har de gjort det mer ekte og mer åpent,» 17 år gammel skuespiller forklarer. Nå er han homofil og Mike Love har blitt 100 % klar, men før var det sakte fremgang.

Den unge komikeren sa at den gradvise avsløringen av karakterens seksuelle legning var «vakkert gjennomtenkt» og kan tillate noen seere å forholde seg til ham.