Vil Taliban fange Afghanistan? Her er det vi vet så langt

Det var en seier for Taliban, og a Skam Vesten.

Lørdag grep en islamistisk gruppe en stor, tungt bevoktet by i Nord -Afghanistan, et stort tilbakeslag for regjeringen, milevis unna hovedstaden Kabul.

Da Mazar-e-Sharif, landets fjerde største by, falt, lovet afghanske styrker og to mektige eks-stridende å beskytte, mens opprørerne tok kontroll over alle deler av Nord-Afghanistan og begrenset den veststøttede regjeringen til sentrum og øst.

Det var ubekreftede rapporter om at Taliban hadde tatt Jalalabad, landets femte største by, nær den pakistanske grensen lørdag kveld.

Gruppen kommer etter å ha tatt Kandahar åpent på fredag Ustoppelig angrep.

De har nå fanget et titalls provinshovedsteder i uken og lagt dem på kanten Gjenopprettelse av fullstendig kontroll over Afghanistan Ved 20 -årsjubileet for angrepene 11. september måneden etter.

Dette er en situasjon som er i rask bevegelse, og det er vanskelig å bekrefte nøyaktig hva som skjer ettersom telefonforbindelsene over hele landet er nede. Her er de vi kjenner.

Hva kontrollerer de?

Det er Taliban Fanget halvparten av Afghanistans 400 distrikter Deres siste angrep begynte i mai.

Lørdag fanget de Masar-i-Sharif og på fredag ​​inntok hovedstaden Nimroz, hovedstaden i den sørvestlige provinsen Jaranj. De fanget Sir-i-Pol, Shebergan, Ibag, Kunduz, Talukan, Bull-i-Kumri, Farah, Faizabad, Kasni, Herat, Lashkar-e-Taiba og Kala-i-Now.

Tidlig fredag ​​morgen sa de at de hadde overtatt Kandahar, noe som bringer det totale antallet provinshovedstader som ble tatt til fange på en uke til 14.

Regjeringen kontrollerer fremdeles Kabul, men det er økende frykt Kapitalen kan falle umiddelbart.