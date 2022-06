Vil Terminator snart være ekte med dette første «levende» robotskinnet?

Forskere ved University of Tokyo har utviklet hud som ligner på menneskelig hud, og som fortsatt er i live. I en studie publisert i tidsskriftet Ting, De presenterer en robotfinger dekket med en organisk hud og har funksjoner Vannavstøtende Og helbredelse. En forbedring kan virke liten, men den bringer oss betraktelig nærmere Ekte menneskelige skikkelser ! «Jeg tror levende hud ville være den ultimate løsningen for å få roboter til å se ut og føles som levende skapninger, fordi det er akkurat det det er. Emne Den dekker kroppene til dyr.»Den første forfatteren av studien, Shoji Tagucci, sa.

De virkelige komponentene i menneskelig hud

For å få dette SystemForskerne brukte en klynge av celler laget I laboratorietestmodus Og Kollagen. En blanding av inspirasjon Implantater Brukes i biomedisin for å behandle alvorlige sår og brannskader. Robotfingeren ble først dyppet i blandingen Fibroblaster Lik reproduksjon av menneskelig hud og kollagen HudOg så lukket det hele Keratinocytter Menneskelig epidermis Lag en epidermis.

Da krympet det hele StørkningSkaper ekte hudlignende folder rundt fingeren. «Fordelen med metoden vår for å skjule 3D-objekter likt for huden er bruken av vevskontraksjon under dyrking, som tillater harmonisk dekning av 3D-objekter, spesielt de med buede og ujevne overflater.» Det skriver forskere.

Sjekk bukser ogFleksibilitet Skinn, laget var da mange Bevegelser Å gjøre RobotfingerDet er mer «Evaluerte barrierefunksjonen til fabrikkerte hudekvivalenter I laboratorietestmodus Med elektriske målinger og tester Vannstagnasjon », Som forskere skriver. Og det var flott! «Finger Al»Vind Litt «våt» rett ut voksende midtenS.Takeuchi var spent. Akkurat som fingeren drives av en elektrisk motor, så er det interessant å høre klikkene fra motoren unisont som en ekte finger. ⁇

Helbredende egenskaper

I tillegg til sine estetiske og mekaniske egenskaper, har det utviklede skinnet helt nye skinnegenskaperSelv helbreding. Etter at forskerne plasserte kollagenbandasjen «Skade» Robotfinger: Bandasjen smelter gradvis inn i huden, gjenoppbygget! «Etter at kollagenarket ble påført sårstedet, ble såret reparert av funksjonen til hudfibroblasten.

Men dette er bare begynnelsen, slutten av studien: utviklet hud er svakere enn naturlig hud, og mer nødvendig Næringsforsyning : For fremtiden planlegger teamet å legge til Sensitive nevronerAv Follikler Hårete, Negler Og Svettekjertler. «Vi er overrasket over hvor godt stoffet er Hudbasert Tilsvarer overflaten til robotensier Tagucci. Men dette arbeidet er bare det første trinnet i å lage roboter dekket av levende hud. ⁇

Den dannede huden tålte alle testene! © Matter, Kauai og Para

Det er fortsatt noen dager til å bruke spesialtilbudet vårt til farsdagen! READ Sony og LEGO investerer en liten formue i Metaverse Faren din er flott Vitenskapsentusiast Og uvanlige funn? Hvis du gir det til ham Fantastisk vitenskapelig studie I papirform? Fordel -20 % I Mac Futura (Spesialtilbud: I stedet for € 15 19 ): 220 sider, 4 nøkkelsaker for å forstå alt om vitenskap som representerer 2022. Dra nytte av -20 % på Mac Futura Mag Futura: 4 store vitenskapelige spørsmål for 2022, fra jorden til månen

220 sider, 60 eksperter

Hjemmelevering

Elektronisk gavekort