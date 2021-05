‘Villag kommer tilbake’ – Arsenal for å beholde kredittstjernen i Newcastle, sier Arteta

Michael Arteta sier at han planlegger å bli med Joe Willock i Arsenal neste sesong som en del av planene.

Villag spiller for øyeblikket i Newcastle, han kom til klubben i januar og har scoret i hver av sine siste seks Premier League-opptredener.

Newcastle-sjef Steve Boss har i det skjulte sagt at han ønsker å fange 21-åringen, Det rapporteres nordøst om muligheten for ham å signere en permanent kontrakt.

Hva ble sagt?

På spørsmål om Villag kommer tilbake til Arsenal neste sesong, sa Arteta: “Selvfølgelig har han en kontrakt, og den kommer til å være her. Selvfølgelig.

“Jeg er veldig glad for at ting har gått så bra på grunn av energien han har.

“Jeg tror det ville være flott om han hadde en annen opplevelse borte, og han benyttet anledningen veldig positivt og betydelig, og han vil komme tilbake til oss, og vi vil snakke med ham og planlegge de neste årene for ham.

”Han fikk ansvaret og testen for å dra til Newcastle og hjelpe dem med å komme dit de vil være.

“Jeg snakket med treningspersonalet der, og de er veldig glade fordi han var med på å hjelpe dem med å nå de målene de hadde. Det var veldig positivt for ham.”

Hva sa Willock?

Etter å ha scoret sitt sjette mål på seks kamper under en 1-0-seier over Sheffield United på onsdag, Villak takket fansen i Newcastle for støtten og erkjente at det pågår diskusjoner om hans langsiktige fremtid..

“Jeg vil takke deg for at du fikk meg til å føle meg så velkommen, for å hilse på meg med åpne armer,” sa han.

“Jeg håper du er fornøyd med det jeg har gitt klubben så langt. Det er fortsatt mye å fortsette i fremtiden. Jeg kommer ikke til å love noe, men samtalen kommer til å finne sted.”

