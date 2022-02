Villarreal Hooks Juve / C1 / 8es / Villarreal-Juventus (1-1) / SOFOOT.com

En maktesløs kombinasjon, Juventus kunne ikke gjøre det bedre enn en mørk remis mot en definert, men leken og givende Villarreal-formasjon (1-1).

Villarreal 1-1 Juventus

Mål: Parejo (66Og) Til Villarreal // Vlahović (1D.) Til dyrehagen

En dag ser det ut til at Albert Einstein har delt dette sitatet mellom to ligninger: “Crazy gjør det samme om og om igjen og forventer et annet resultat. ⁇ Vi vil ikke gå så langt som å kvalifisere Massimiliano Allegri som gal. Enda rarere. Imidlertid holder Juventus-treneren mer eller mindre folkene sine til å spille den samme fotballen hver måned. Fotball skapt av lave volumer av tristhet og trist vente- og seende holdning. Barberhøvelen ble logisk verifisert av Villarreal i Spania, i likhet med kampen presentert av Piemontes på tirsdag.

Lukten av Dusan

Så Dusan Vilahovic ventet 32 ​​sekunder på å slå sin første drink i Champions League. Den nye Piedmont nr. 7 tjener i verdensrommet og skaper en kjærlighet til kryssangrep mellom to forsvarere, noe som gjør Rully fullstendig hjelpeløs. Dette er tydelig nok for en eldre kvinne: The Juventini Deretter forsvinner bak kulissene, og etterlater Villarreal som monopoliserer scenen og eiendeler. Nå er metoden for å sveise de gule ubåtbrettene. Lo Celso, på Petrasas serve, scoret et skudd inn på Szczecins plass, mens Sukhos forfulgte De Siglio på høyre side. Helter, The Krokutt Likevel ble Low Black og spesielt Dusan Vilahovic mot en gammel kvinne forgiftet i hvert eneste skudd. Det er ikke mye, men det er nok PianconeriDe som holder en enhet foran i pausen.

Litt gul og i seng

I begynnelsen av den andre akten la Zhou vagt frem mer seriøsitet og intensjoner, og ga aldri virkelig inntrykk av å ville bli satt i et gassangrep. Villarreal forvirrer fotballen deres, men piemonteserne kan forfølge minimalismen. På grunn av en stor plasseringsfeil av De Lict, klarte Parejo å holde en volley innenfor 16 yards, legge hendene i lommene og justere saksen. Zhou går seg vill, trekker alle gjenstandene tilbake og avslutter overraskende kampen i bunkeren på sin egen bakke. Det blir ikke annet enn en morsom avslutning da de to lagene møtes igjen til kampen 16. mars i Torino.

Villarreal (4-4-2): Rully – Foyt, Albiol, Pav Torres, Petrosa (Estupinan, 79Og) – Suques (Pino, 90Og), Kapua, Parejo, a. Moreno (Trigros, 78Og) – Lo Celso, Tanjuma (Thea, 90Og) Trener: உனை எமரி.

Juventus (4-4-2): Szczęsny – Danilo, De Ligt, Alex Sandro (Bonucci, 46)Og), De Ciclio (Bellegrini, 85Og) – McKennie (Zakaria, 81Og), Locatelly (Arthur, 71Og), Rabiot, Quadrato-Vlahovic, Morata. Trener: Massimiliano Allegri.