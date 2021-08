Ville elefanter i Kina kommer endelig hjem etter 17 måneders vandring

De 14 ville asiatiske elefantene som streifet mer enn 700 kilometer fra naturreservatet har kommet hjem etter mer enn et års reise.

MøteIfølge National Forest and Grassland Administration har den vandret i omtrent 17 måneder og er nå trygt på vei tilbake til naturreservatet i Jishuangpanna Tai autonome region i Yunnan -provinsen.

De begynte å returnere til hjemmene sine etter å ha krysset Yuanjiang-elven søndag, rapporterte det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Mengden forårsaket et globalt oppstyr etter å ha begynt på en reise nordover og klatret 700 km fra sitt opprinnelige hjem sør i landet, nær den thailandske grensen der naturressursene ligger.

Fra mat agn til å sette opp veisperringer, kinesiske tjenestemenn prøvde forskjellige måter å veilede gruppen til passende habitater under reisen.

Ved å ansette hundrevis av ansatte forsøkte de å overvåke bevegelsen og forhindre konflikter hvis de landet i bosetninger, til tross for hendelser med gjeterbruk og sykehjem som ble søkt etter mat.

Myndighetene sendte politiet for å kutte strøm og evakuere veier eller avlede rundt 18 droner fra befolkede områder for å forhindre at elefantene går tom for strøm.

Dette bildet, tatt 23. juli 2021, viser medlemmer av Yunnan Forest Force som driver en drone for å overvåke en flokk migrerende ville asiatiske elefanter ved et kommandosenter i Tokyo, sørvest i Kinas Yunnan -provins. (AFP via Getty Images)

Juni passerte flokken gjennom distrikter som Mojiang, Yuanjiang, Shipping og Ishan før den kom inn i Jinning -distriktet i Kunming, hovedstaden i Yunnan -provinsen.

Flere måneders innsats har endelig lønnet seg etter at det lørdag ble rapportert at elefanter hadde blitt sett inn i skogen nær Kanchuang -samfunnet i Yunnan Yuanjiang County. De sies alle å være i god stand.

Elefantene var i Yuanjiang County, omtrent 200 km fra reservatet søndag, rapporterte Associated Press.

Asiatiske elefanter er truet, og Kinas statsbeskyttelse på A-nivå for dyreliv er gitt. De finnes for det meste i Yunnan -provinsen.

De siste tiårene har antallet elefanter i provinsen nesten doblet seg på grunn av forbedret bevaringsarbeid. Dyrelivseksperter tror dette kan være en årsak til migrasjonen.

“Årsaken til denne flokkmigrasjonen er ennå ikke klar, men de mulige årsakene er mangel på mattilførsel, vekst i antall elefanter og viktigst av alt – tap av habitat,” sa Evan Sun, sjef for viltkampanjer for ideelle organisasjoner World Animal Protection, Kina.

Etter hvert som menneskelige aktiviteter øker, inkludert jordbruk og byutvikling, krymper buffersonene mellom mennesker og elefanter, noe som fører til risiko for aggresjon i sistnevnte habitater.