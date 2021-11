Vin Diesel prøver å koble ting med Twain Johnson for Fast and Furious 10: “Jeg sier dette for kjærlighet, du må vise det selv, ikke gi opp rettighetene”

Siden de kolliderte på skytestedet Regelen om raseri, I 2016 vil ikke Vin Diesel og Twain Johnson snakke lenger, bortsett fra noen få triks gjennom intervjuer på sosiale nettverk eller media. Når det gjelder The Rock, virket det som om grunnen var spurt: det er ikke lenger snakk om en dagstur med en partner han anklager for ikke å være profesjonell. “Jeg ønsker deg all suksess Rask 9, sa han Hollywood Reporter Noen måneder siden. Og jeg ønsker deg lykke til Rask 10, rask 11 Og alle andre bilder Rask rasende, Som ville vært gjort uten meg. ” Dette kan ikke være klart.

Men mellom de to skallete, muskuløse racing-superstjernene i høy hastighet er dama i ferd med å klekkes. Dette er ønsket til Vin Diesel, som var ivrig etter å finne sin gamle partner for den tiende delen av historien, til ære for løftet han ga til avdøde Paul Walker. Hun sender ham en tekstmelding på Instagram for å få slutt på krangelen deres.

“Min lillebror, Twain, tiden er inne. Verden venter på finalen Rask og rasende 10. Du vet, i huset mitt kaller barna mine deg onkel Twain. Ikke engang en fest kan skje uten at du sender dine hilsener … men tiden er inne. Arv venter. Jeg fortalte deg for mange år siden at jeg kom til å holde løftet jeg ga Pablo (kallenavnet til Paul Walker). Jeg sverget at vi ville strekke oss ut og gjøre vårt beste Fort Til finalen blir det Fast & Furious 10! Jeg sier dette for kjærlighet, men du må vise deg selv, ikke undervurder retten. Du har en veldig viktig rolle å spille. Ingen andre kan spille humle. Jeg håper du oppfyller det og oppfyller din skjebne.”

Så langt har ikke Twain Johnson svart. Men som han allerede har nevnt, hvis han har til hensikt å stille i det amerikanske presidentvalget, er det sikkert at dette møtet ikke vil påvirke ham.