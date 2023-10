Vince McMahon: «Saudi-Arabia er vårt hjem nå»

I går var det en viktig boksekamp på saudiarabisk side da Tyson Fury tok imot Francis Nagano. Et sammenstøt mellom den beste bokseren og den beste MMA-fighteren.

Arrangementet brakte mange gjester fra hele verden og listen inkluderte Vince McMahon og Undertaker. Faktisk tok Vince McMahon og Undertaker turen til Saudi-Arabia og var i arenaen for arrangementet. De gikk også på den røde løperen, noe som førte til noen kommentarer fra begge.

MMA Junkie spurte reporter Vince McMahon om hans tanker om fremtiden for sportsunderholdning i Saudi-Arabia, og Vince McMahon svarte:

«Ja. Alt de gjør er flott. De utmerker seg i all sportsunderholdning. Alt det beste i verden vil være her. Dette er hjemmet vårt nå. Det er hjemmet til WWE.»

Vince McMahons siste setning ble gjentatt en gang til på slutten av intervjuet. Vince McMahon ser ut til å ønske å minne alle om at WWE var en av de første som dro til Saudi-Arabia for å sette opp et show, og at dette er landet de driver.

I intervjuet du kan se øverst i artikkelen, svarte Vince McMahon også på Dana Whites (UFC-president) sine nylige kommentarer om at Vince McMahon hadde forsøkt å utpresse ham tidligere. Vince McMahon svarte:

»Vær så snill, ikke gjør det, jeg driver ikke med sånne forretninger. Jeg får ingen i trøbbel med mindre de kommer i veien for meg. Dana og jeg kommer godt overens, og han er en hyggelig fyr.

Vince McMahon spøkte da med at Dana White hadde skaffet seg billige billetter til WrestleMania tidligere og sa at det ikke var sant.

4. november 2023 vil WWE igjen gjøre et stopp i Saudi-Arabia for kronjuvelen. Selskapet setter en stor ære i å produsere show som har alt som skjer i dag.

Vince med Mike Tyson og Eminem ringside:

Bildekreditt: MMAJunkie