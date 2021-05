Vincent Bueno er fortsatt spent til tross for Eurovision-nederlaget

Vincent Bueno. Foto fra ORF / FACEBOOK

Selv om den ikke er kvalifisert for finalen i den årlige Eurovision Song Contest, mener den filippinske-østerrikske sangeren Vincent Bueno at Eurovision-arbeidet hans er fullført.

I en live-video på Facebook- og Instagram-kontoene sine fra Rotterdam i Nederland hvor konkurransen foregår, sa Funo at han og vennen ba etter at showet var over.

“Den viktigste delen er at dette arbeidet er komplett for meg, og det er jobben min,” sa Bhuveno. “Det var en fantastisk opplevelse … det var så fantastisk takket være subkulturen på Filippinene, Østerrike og Wien. Jeg sang for oss, mann, det gjorde jeg.”

Bueno sa at han sang for sin avdøde datter, fetteren Rachel og hans familie, som kjemper mot kreft.

“Vårt håp er ikke i verdenssuksess,” sa han. “For meg er det viktig at du vet at jeg ikke er veldig trist. Jeg er glad for alle menneskene som skapte det, og jeg er glad for at arbeidet mitt er gjort, ekte.”

Den filippinske sangeren sa at hans oppdrag er å berøre og åpne noe i folks hjerter og å plante et lite frø av håp og optimisme.

“Å vinne er en ting, men trofeene mine, de venter på meg hjemme, de er de beste pokalene, de er gode og levende,” sa han om familien sin. “Jeg har mye å takke, spesielt for støtten, for å få folk til å stemme på meg.”

Han sa at hans håp ikke var i verdensseire, men at hans håp var på Herren, og at han virkelig trodde at fred ville komme fra ham.

Funo representerte Østerrike med sangen “Amen” i den andre semifinalen torsdag (fredag ​​morgen i Manila). Han opptrådte i Michael Cinco-antrekket.

De 20 sangene som kvalifiserte seg til lørdagens Grand Final er:

The Roop – Discotech (Litauen)

Manisha – russisk kvinne (Russland)

Dusse – Stemmer (Sverige)

Elena Sacrino – El Diablo (Kypros)

Dix – Fallen Angel (Norge)

Hoverphonic – Feil sted (Belgia)

Eden Aleen – Free Me (Israel)

Effendi – Mata Hari (Aserbajdsjan)

Co_A – Skam [Noise] (Ukraina)

Regel – jeg bryter [I’m Out of Here] (Malta)

Senhit og Flo Rita – Adrenalina (San Marino)

Stephania – The Last Dance (Hellas)

Kyons tårer – hele universet [All the Universe] (Sveits)

Natalia Kordienko – Sukker (Moldova)

Tassie Freyer – 10 år (Island)

Hurricane – Logo-logo (Serbia)

Anshela Peristeri – Karma (Albania)

Black Mamba – Love is on my side (Portugal)

Victoria – å bli gammel (Bulgaria)

Blind Channel – Dark Page (Finland)

Med Frankrike (Barbara Privy – Voile), Italia (Meneskin – Giti e Pooni) [Shut up and behave]), Spania (Blas Cantó – Jeg kommer til å bli [I Will Stay]), Storbritannia (James Newman – Embers) og Nederland (Jing Macroe – fødselen av en ny æra).