Vincent Cerutti, den tidligere programlederen for «Dancing with the Stars», har blitt anklaget for å «bite i baken» på en kvinne.

Vincent Cerutti befinner seg i søkelyset, men ikke av de rette grunnene… La Parisian avslørte 20. oktober at den tidligere programlederen for hitshowet «Dancing with the Stars» ble anklaget for seksuelle overgrep 6. september. I 2016 skal programlederen ha bitt i baken på en tidligere kollega som jobbet i Cheri FM. Da hun kom til radiostasjonen, skal mannen til Hapsatou Sy, som var ansvarlig for morgenshowet, ha «rettferdiggjort» den unge kvinnen. «Du har så vakker rumpe i disse jeansene at du får lyst til å gå inn i dem», Han ville ha sagt det. Ankeret skal også ha bitt kollegaens rumpa flere ganger foran vitner.

I mai 2016 fortsatte Vincent Cerutti angivelig å true den unge kvinnen. «Du er en jævel, du kommer til å havne i en rennestein, du kommer til å ende opp som moren din (som døde for ni måneder siden).» Produsenten satte deretter vertens livredde samarbeidspartner på sidelinjen ved å tvinge ham til å akseptere kontraktsbruddet. Når det gjelder verten, fikk han sparken et år før kontrakten hans gikk ut etter at en intern etterforskning ble åpnet. «Dancing with the Stars» og ansatte i Cheri FM ble intervjuet forrige fredag. Vincent Cerutti ville ha benektet arten av det seksuelle overgrepet og innrømmet fakta. Fortsettelse følger…