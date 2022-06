Vincent Company åpner for første gang siden han begynte i Burnley: «En profesjonell beslutning, ikke en familie»

Tidligere Maws-trener Offisielt presentert på vegne av Burnley denne tirsdagen. Han ga sitt første intervju på sin nye klubbkanal I den forklarer han årsakene til å forlate, hans plan og hans fremtid.

Prinsen Vince forklarte først at han ikke tok en familieavgjørelse, men en profesjonell avgjørelse: «Jeg måtte fortelle min kone først fordi familien min er dyrebar. Men hun vil følge meg overalt, selv i Timbuktu. Jeg kan ikke si det Jeg kom hit av familiemessige årsaker, at jeg virkelig liker den delen, men det var en avgjørelse for min karriere.

Den tidligere Manchester City-forsvareren har imidlertid lært mye om klubben og dens ambisjoner. «Jeg ønsket spesielt å snakke med eierne, medlemmene i klubben, og fremfor alt trengte jeg all informasjon før jeg kunne ta min avgjørelse. I løpet av den tiden møtte jeg mange gode mennesker og det hjalp meg. .Jeg valgte de gode, forklarer han.

Vincent har som mål å vokse selskapet Burnley i Premier League. Men han vet at det ikke er lett å påtvinge stilen sin raskt. Han vil trenge tid. «Problemet med fotball er at hvis du bruker ord som «plan» eller «visjon» og du mislykkes i dine første kamper, er resultatene bare viktige. Jeg føler at vi alltid er sammen her. I gode tider og dårlige tider, vi bruker store ord, vi kan si at vi vil det eller ikke, men nå føler jeg at vi har moralen til å stole på hverandre.

Tidligere Underlactois ønsker å tilby fotball som tiltrekker publikum på noen måte. «Jeg vil gjerne si at fansen elsker å komme til kampene våre og se et lag som blir involvert i det. Vi må også være aggressive, men fremfor alt vil jeg at fansen skal nyte spillet vårt.»

Når det gjelder overgangsvinduet, bør det være en endring på Manchester-siden. «Vi ønsker å ha de riktige spillerne til det vi ønsker og få inn de nye spillerne vi ønsker. Vi vil selge spillerne for en fortjeneste slik at klubben kan komme høyere enn den er nå.»