Vincent Company går inn i Premier League «Hall of Fame»

Blant de seks nye medlemmene som ble avslørt ved anledningen er den 36 år gamle tidligere Røde Djevelen: Sergio Aguero fra Argentina, Ivory Didier Trocca, Dan Peter Schmeichel og engelskmennene Paul Scholes og Ian Wright er de andre spillerne som kommer inn i Hall of Fame. «Denne torsdagen.

«Jeg føler at jeg har funnet et hjem i Manchester City og i Premier League. Det er derfor jeg er glad for å bli innlemmet i Hall of Fame,» sa selskapet, som har vunnet fire ligatitler med City. Premier League-nettstedet. «Jeg begynte å elske klubben, og jeg tror å gjøre en så utrolig reise er den største prestasjonen i karrieren min der vi har gått fra et lag med ikke små forventninger til en dominerende styrke og en fire ganger mester.»

To spillere har allerede hatt denne æren i 2022: Englands Wayne Rooney og Frankrikes Patrick Vieira.

Offentlig avstemning på Internett og et team av Premier League-eksperter avgjør hvilke spillere som vil motta denne æren.

I tillegg til en medalje i deres navn året de kom inn i «HoF», mottar nye medlemmer av Hall of Fame 10 000 10 000 (000 12 000) til en veldedighet etter eget valg.

David Beckham, Thierry Henry, Dennis Perkamp, ​​Roy Keane, Steven Gerrard, Frank Lampard, Alan Shearer og Eric Cantona ble innlemmet i Hall of Fame i 2021.