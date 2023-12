Vincent Kompany trenger hjelp!

Tirsdag kveld trengte ikke Liverpool å spørre. De røde trengte ikke å tvinge seg til å hente tre poeng på Turf Moor (0-2). På besøket sikrer en avgjørende seier for Jurgen Klopps side at det vil være i strid om tittelen ettersom ukene går. På den annen side, nok et nederlag for Burnley, det 14. på bare 19 dager. Resultatene er klare. Med tre seire og to uavgjorte siden starten av sesongen, er Clarets nederst på ranglisten og klarer ikke å fortsette sitt sterke momentum som startet i fjor i Championship.

Med god grunn var Vincent Kompanys menn rett og slett uakseptable i den engelske andredivisjonen. Mestret med bare tre tap på 46 dager, flyttet Burnley tilbake til eliten med større ambisjoner og en stadig mer anerkjent trener. Ved roret til Clarets var Manchester Citys tidligere stolthet – forrige sesong – i stand til å sette sitt preg på en klubb kjent for sitt svært defensive spill. Hvis Sean Dyche kan beholde innbyggerne i Turf Moor i Premier League i lang tid, og han er gleden for Everton i dag, har Burnley aldri vært mer attraktiv under Vincent Kompany. Og det skal være fra 1. januar 2024, når vinterens overgangsvindu åpner.

«Laget kjemper, laget er i live, laget er underholdende, nå trenger vi den lille prikken over i'en for å bli belønnet. Hos klubbene nederst på tabellen, Dominic Solange, Raul Jimenez … er det denne typen posisjon ( hans fravær, red.anm.).». Her er Vincent Kompanys ord på en pressekonferanse etter den siste skuffelsen mot Liverpool. Den unge belgiske treneren (37 år) vet det, laget hans er ikke uinteressert, men det er veldig kort, ofte. Feilen ligger i at troppen er begrenset til å gjengi samme type innhold som forrige sesong, spesielt ettersom Premier League er mer konkurransedyktig enn noen gang. Feil, det er et sommer overgangsvindu som ikke nødvendigvis bærer frukt ennå.

Til tross for å bruke rundt 110 millioner euro i fjor sommer, signerte signeringer som Zeki Amdouni (18,6 millioner euro), James Trafford (17,3 millioner euro), Aaron Ramsey (16,4 millioner euro), Sander Berge (16,4 millioner euro), 13,9 millioner euro) eller Wilson (16,4 millioner euro). € 12 millioner), ankom fra Troyes, og ikke alle oppfylte forventningene. Det gjør heller ikke Vincent Kompany. Mens han var engelsk fotballs nye elskling takket være treningen og garderobepraten, sliter den tidligere Skyblues-forsvareren med å finne en oppskrift i Premier League. Clarets kunne imidlertid håpe på en viss kontinuitet uten å miste for mange spillere før starten av 2023-2024-kampanjen, med Ian Matson – til tross for at han ble skrinlagt av Mauricio Pochettino – som kraftig svekket animasjonen for Chelsea. Venstre korridor. Med det tredje verste angrepet og det nest verste forsvaret i Championship, har Burnley ikke noe annet valg enn å ta ut sjekkheftet i vinter for å styrke Vincent Kompany. Klubbens fremtid avhenger av det.

«Målet mitt er ikke bare at Burnley skal overleve, men å gå videre i Premier League», sa den belgiske taktikeren nylig. Ingenting er selvfølgelig umulig, men de neste ukene lover å bli travle for Clarets. På menyen? Aston Villa i Premier League lørdag (16:00), Luton Town (15/01), Manchester City (31/01), Fulham (02/3), Liverpool (02/10) og Arsenal (17/02) FA Cup 3. For ikke å glemme Tottenham (5/01) for runden. Mange planlegger å bli i eliten mot mesterskapsledere og rivaler. Burnley må være sterk og vinne for å motvirke deres helvetes timeplan. Det er allerede hjemmebane for sesongen for Clarets. Vincent Kompany har jobbet for seg.