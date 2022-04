Vincent Lagoff i rullestol: «Jeg er immobile»

22. mars var faktisk Pictils tidligere stjerne der Han la ut en video tatt fra sykehussengen. «Jeg brakk beinet mitt», pekte han på venstre ben.

Noen uker senere satt Vincent Loughoff, som lovet, i rullestol til abonnentene sine … «Mange av dere spør meg om nyhetene, som er så søte, at han begynner å spøke i videoen sin på Instagram fordi han har en hemmelighet. Som du kan se, jeg er litt immobil, men på den annen side er jeg mobil. Jeg har muligheten til å bevege meg etter eget ønske. ”Vi ser ham snu den elektriske stolen i hagen før han snakker om den kommende rehabiliteringen.

«Det har vært et arr i 15 dager,» fortsatte Ford Fords McGoff. I ettermiddag var det ikke mulig å fjerne 25 stifter fra ankelen. Jeg har femten dager til og skal begynne med rehabilitering. Så det er greit! «Og burde ende opp med å overbevise fansen hans.» Takk for at du bryr deg om meg. Jeg jobber med mange prosjekter. » Fra og med innspillingen av et show – for RMC Découverte – nettopp dedikert til motorsport, ble han avbrutt på grunn av en ulykke. «Vi starter igjen om fire uker.