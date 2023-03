Vinn en natt på U2: Bono og The Edge Palace!

U2 gikk på scenen under en konsert av den ukrainske gruppen Antytila ​​under en konsert på Electric Brixton 26. februar. De presenterte albumet sitt MLNLUtgitt på den andre dagen av krigen mellom Russland og deres land, i dette London-rommet, ble det innsamlede overskuddet donert til ukrainske væpnede styrker og humanitært hjelpefond.

Vi feiret også i slutten av februar 40 år med albumet Krig. U2s tredje album, utgitt 28. februar 1983, markerte et vendepunkt i gruppens karriere. Det finnes klassikere som «Sunday Bloody Sunday» eller «New Year’s Day».

Krig Det var Storbritannias første nr. 1-album og det første som faktisk jobbet i USA. Se hele filen til Laurent Rieppi her.

En ny dokumentar om Bono og The Edge ønsker programleder David Letterman velkommen til Dublin. Programlederen var heldig som hadde to flotte guider for hennes første besøk til Dublin, Irland. Bono og The Edge inviterte ham faktisk til å komme og oppdage hjembyen deres, men også for å snakke om sangene deres og hvordan de komponeres.

Det er i en dokumentar La oss gå & The Edge: A Chat of Homecoming, med Dave Letterman Vi kan oppdage disse utvekslingene. Den vil være tilgjengelig for streaming 17. mars.