Vinnere og tapere i supermarkedskrigen Belgia

Aldi og Ahold Delhaize (Red.anm.: Albert Heijn og Delhaize) er de to merkene med størst markedsandel i Belgia i fjor, ifølge årsrapporten til fagmagasinet Gondola. Aldi kan skilte med en vekst på mellom 10,5 % til 11,2 %. Økningen var noe mer markant i Ahold Delhaize med en økning fra 23,1 % til 23,6 %.

De siste månedene har kampen vært spesielt bitter i reklame: de «små løvene» hos Delhaize, kampanjene om kjøpekraft hos Carrefour, eller den klassiske «laveste prisgarantien» hos Colruyt. «Alle supermarkeder er avhengige av sin egen prispolitikk,» sier Sylvie Vanhout, detaljistekspert ved Gondola Academy. «Beskjeden var mer eller mindre den samme overalt:»«Vi er veldig billige.»

Dette er ikke et scoop, ettersom produktprisene har steget med inflasjonen og forbrukernes ønske om å redusere inntektene har blitt stadig viktigere. Dette har faktisk kommet noen kanaler mer til gode enn andre. «Med en markedsandel på 11,2 % er Aldi tilbake på nivået 2018-2019,» sier Sylvie Vanhout. «Aldi gikk gjennom en vanskelig periode, men inflasjon og forbrukerforsiktighet gjorde at den kunne komme seg tilbake til tidligere nivåer. I tider med økende priser er kundene mer tilbøyelige til å gå til lavprisbutikker.» , i stedet for å gå til andre supermarkeder som oppfattes som litt dyrere.





«Mest slående? Intermarchens vekst.»

Den andre «vinneren», Ahold Delhaize, holdingselskapet som fører tilsyn med Albert Heijn og Delhaize, hadde en markedsandel på 19,85 % i 2015. Marginen har steget gjennom årene til 23,6 % i dag. «Denne veksten skyldes hovedsakelig Albert Heine», påpeker eksperten. «Delhaize har for tiden en markedsandel på 19,7 %, et lavere tall sammenlignet med 2015. Markedsandelen til Albert Heijn, som bare har vært aktiv i Belgia siden 2016, kan være begrenset (3,9 %), men virkningen er betydelig. merkevare kutter prisene I det belgiske markedet er Colruyt skadet med sin «laveste prisgaranti» (…) den garanterer at prisene i Flandern i gjennomsnitt er 2 % billigere enn i Vallonia, hvor det ikke er noen Albert Heijn.

«Intermarchés sterke vekst er den mest slående observasjonen etter min mening,» understreker detaljhandelseksperten. Den franske supermarkedskjeden har allerede 77 butikker i vårt land og har lagt til 86 butikker på listen gjennom oppkjøpet av Carrefour-markedet. «De vokser veldig raskt hvert år,» sier Sylvie Vanhout. Interarchés salg i vårt land har økt fra €446 millioner til €753 millioner (+68%) siden 2015.

Hvem er i taperseksjonen? Colruyt ser ut til å ha gått i motsatt retning nylig. «Kjeden opererer med et regnskapsår som går fra april til mars,» forklarer Sylvie Vanhout. «Som et resultat er tallene i rapporten nesten alltid et år bak. «I mellomtiden retter Colruyt allerede opp situasjonen,» legger hun til. De små kjedene Alvo og Louis Delhaize har noen vanskeligheter.

