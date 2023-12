Vinted, AirBnb, Etsy…: Fra og med januar 2024 vil FPS Finance kjenne alle inntektene dine på nettplattformer, og skattlegge deg deretter

FPS Finans bemerket torsdag at e-tjenesten DPI-DAC7, som lar plattformoperatører overføre informasjonen sin knyttet til selgere på plattformen deres, vil være tilgjengelig i begynnelsen av januar 2024 via MyMinfin.

Bak dette ganske tvetydige navnet skjuler det seg et europeisk direktiv som krever at plattformoperatører samler inn informasjon om «Selgers inntekter fra kommersielle aktiviteter som utleie av eiendom, yte/levere personlige tjenester, salg av varer og leie av alle typer transport via digitale plattformer«.

Den skal derfor nå sendes til FPS Økonomi. Dette gjelder salg gjort av enkeltpersoner på nettplattformene Vinted, AirBnb, BlablaCar eller til og med Etsy og eBay.

Hva er konsekvensene for selgere/leietakere?