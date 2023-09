Vinted-svindel er på vei oppover: Selgere blir svindlet like mye som kjøpere!

«Jeg solgte en nesten ny jakke, men kjøperen returnerte den skadet til meg og nektet å betale for den. Vinted vant kjøperens sak!» «

«Jeg solgte en ring, men kjøperen sa at pakken var tom da de mottok den. Kjøperen fikk pengene mine tilbake og jeg mistet pengene mine.

Achats-testen mottar lignende eksempler i spar. FPS økonomi også.

Lucy, bedrageren på Vinted: «Surrealistisk»

Vinted skiller seg absolutt ut med sin betalte «kjøperbeskyttelse»: oss Betaling skjer gjennom plattformen, frakt er avgjort og du kan kontakte Vented dersom det oppstår et problem. Men selgeren, som blir stadig mer utsatt for svindel, fremstår som mindre beskyttet.

Det er generelt ond tro som er et problem. Nylig, ifølge Test-Achats, ble en ny tilbakevendende svindel oppdaget på appen og overført på TikTok. Denne svindelen består i utgangspunktet av at en bruker kjøper et produkt, og når pakken kommer, hevder svindleren at han ikke har mottatt produktet han bestilte, men noe helt annet, et bilde av et annet produkt. For eksempel sendte selgeren en jakke via pakke, men kjøperen hevdet at han mottok et sjakksett. Kjøperen/svindleren sender da et falskt bilde av en åpnet pakke som bevis og selgeren får aldri kompensasjon, i motsetning til svindleren som mottar erstatning fra Vinted.

Kjøperen er heller ikke immun mot skuffelse. Spesielt i forfalskningssaker. Noen ganger er en nøye undersøkelse av bildet ikke nok: Hvis du leter etter luksusvarer, kan du finne deg selv i hjørnet av selgeren. Og betal mye for et overbevisende produkt. Noen forfalskninger kan bli oppdaget langveis fra: en grovt imitert logo, billige materialer osv.

Det beste er å hente eller levere produktet hjemme, selv om dette ofte ikke er mulig på grunn av avstandsproblemer.

Scalping på Primark i Charleroi: Kunder kjøper produkter for å videreselge for mer online!

Hvis du støter på en svindel på Vinted, rapporter alltid problemet til Vinted så snart som mulig. Du kan også rapportere svindel via nettsiden pointdecontact.belgique.be Hvem vil gi deg råd, og anmelde svindelen til politiet.

I henhold til tallene gitt til oss av FPS Økonomi, her er antallet rapporter relatert til transaksjoner mellom enkeltpersoner på nettbaserte salgsplattformer: 3062 i 2021, 3081 på 22 og 1528 frem til 31. august 2023.