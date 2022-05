Viola Davis sier at regissøren kalte seg selv ved hushjelpens fornavn: «Disse mikro-yrkene skjer hele tiden».

Torsdag, under arrangementet «Kvinner In Motion på filmfestivalen i Cannes «, forteller skuespillerinnen Viola Davis om sin rasistiske opplevelse med en regissør. De Den Oscar-vinnende Tony og Emmy-vinneren, en ikke navngitt filmskaper – en venn på nesten et tiår – har falt og avslørt at han kalte hushjelpen sin ved navn. «Han hadde meg Kalt Louise – jeg oppdaget det fordi hushjelpen hennes het Louise«,» sa stjernenHvordan Å gjøre Få I det fjerne Med Mord«.

Viola Davis presiserte at dette ikke var en isolert hendelse, men en kaotisk situasjon som oppsto ved flere anledninger. «Jeg har kjent ham i 10 år (…) JJeg kan ha vært tretti på den tiden, så det var lenge siden – men det du trenger å forstå er at disse subtile aggresjonene skjer hele tiden.«

Star – Oscar-nominert for sin rolle som hushjelp i «The» HjelpSiden 2011 har Davis angret på at han takket ja til en rolle – og også snakket om hvordan hudfarge spiller en rolle i prosjekter som ikke ble tilbudt ham. «De fleste av dem er basert på rase. Det er virkelig«, Hun sa.

«La oss være ærlige. Hvis jeg hadde de samme funksjonene og fem nyanser lysere, ville det vært litt annerledes«, forklarte Viola Davis. «Hvis jeg hadde blondt hår, blå øyne og bred nese, ville det vært litt annerledes enn det er nå.»

Det har den 56 år gamle kvinnen Å følge: «La oss snakke om Kolorisme. La oss snakke om rase. Det gjør meg vondt, det knuste hjertet mitt – i mange prosjekter vil jeg ikke nevne.«

Innlemmet som advokat Årlig Keating I serier «Hvordan Å gjøre Få I det fjerne Med Mord«Av Shonda Rimer Emmy-vinner, «håp»-karakteren har åpnet døren for fargede skuespillerinner. «Jeg Bortsett fra strømmetjenester, ser ikke mange mørkhudede kvinner i hovedroller på TV.«

«Det henger sammen med ideologiEtikk Og humør, og det snakker kort. Hvorfor ikke ansette en mørkhudet kvinne som vil fengsle tankene dine når hun kommer inn på rommet hennes?«, undret hun. «Skap et sted og en historie for henne slik at hun når hun vokser opp ikke trives til tross for omstendighetene sine, men vokser av omstendighetene sine.«