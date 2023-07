«Viola the Bird», et spill som setter deg i skoene til en celliststruts

Har du noen gang sett en struts spille cello? Nei? Har du noen gang ønsket å bli strutsecellist? Ikke alltid? Heldigvis er kunstig intelligensforsker David Lee og Google Arts & Culture her for å gjøre disse drømmene til virkelighet, hvis du aldri (tør).

Cellos gitarhelt

applikasjon «Viola the bird», tilgjengelig gratis på Google Arts & Culture, slik at alle som ønsker å bli cellist. Denne lekne og kreative applikasjonen, og det må sies at den er helt vanedannende, er laget Kunstig intelligensforsker David Li – som vi skylder spillet «Blob Opera» – brukte også denne teknikken. «Maskinlæring».

Når du kommer til spillet, er «Viola» (som betyr «Viola» på engelsk), en morsom lilla fugl som ser ut som en struts som holder en bue i nebbet. Foran henne sitter en cello (som bare har en streng). Prinsippet for spillet er enkelt: hjelp Viola med å spille cello. For å gjøre dette, dra ganske enkelt datamusen fra venstre til høyre – rytmisk – som driver baugen til å vibrere enkeltstrengen til bratsj, cello. Det er som en gitarhelt, men for cello.

To spillmoduser tilbys: Lille struts og en klassisk modus som tilbyr en liste med rundt femten klassiske verk som du kan tolke på celloen. Den andre modusen, kalt «Freestyle», vil ta seg inn i sjelen din som artist og komponist.

Kunstopplevelser er tilgjengelig for flest mulig

For denne nye applikasjonen samarbeidet forsker David Li med cellistene og fiolinistene Ashok Klutha, Dave Larkin, Elizabeth Gobel, Peter Wilson, Shivko Georgiev og komponistene Charles Maulverer og Martin Batchelor. Som om han allerede hadde det Blob OperaViola Bird jobber med en maskinlæringsmodell trent på data som kan forstå cello- og fiolinkomposisjoner.

Google Arts & Culture Lab har som mål å bruke kunstig intelligens og digital teknologi for å skape tilgjengelige kunstopplevelser i håp om å koble mennesker rundt om i verden til kultur.

Vi lar deg bedømme dette nye spillet selv Men bare for å advare deg med en gang, handler det om en helt ubrukelig, men helt nødvendig app som er morsom og appellerer til vår kreativitet. Vær forsiktig, du risikerer å bli avhengig, vi advarte deg.