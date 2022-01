Vippede tårn og granatkaster tilbake, Klombos i Fortnite, her er oppdatering 19.10

Oppdateringen 19.10 av Fortnite kom ut tirsdag. Dette er midtsesongoppdateringen, og som vanlig, Epic Games har reservert oss en oppdatering større enn en klassisk oppdatering. I programmet finner vi Tilted Towers, den ikoniske byen i spillet, tilbake i Battle Royale, ankomsten av nye skapninger, klomboenemen også returen granatkaster i modifisert versjon. Det er også gjort flere mindre rettelser.

Først, la oss snakke om skjeve tårn. Siden utgivelsen av kapittel 3, mange rykter snakket om tilbakekomsten av Tilted Towers, skjult av snø og is. Til i dag, og som for en stund siden i Fortnite, snøen som dekket kartet i ferien fortsatte å smelteog ga ut Tilted Towers. Den ikoniske byen fra Fortnite Chapter 1 gjør comeback! Vi hadde ikke sett ham på mer enn 2 år, menSpillere vil endelig kunne sette sin fot der igjen! Vær imidlertid forsiktig, Tilted Towers ble ansett allerede den gang som den største hot drop i spillet, noe som betyr at mange mennesker landet der hver kamp. Med hans tilbakekomst er dette mer enn noen gang, siden alle ventet på ham.

Klombos kommer også til Fortnite! Vi hadde lekket det tidligere, under navnet Smørkake, endelig er de her. Klombos er store passive dinosaurer gyte på bestemte steder på Battle Royale-kartet. De er vennlige og vil ikke angripe deg. med mindre du angriper dem først. De ble opprinnelig antatt å være nye festerVel, nei, men de kan fortsatt kaste deg i luften med geysiren til stede i hodet hans og lar deg omplassere glideren. Klomboene ankommer samtidig som klombaien, favoritt mat. De er spredt over hele kartet, og hvis du mater dem til en Klombo ved å kaste en, når de er konsumert, han vil gi deg en vare. Du kan også spise Klombaies for å regenerere HP eller skjerme.

granatkasteren kommer også tilbake til Fortnite, men det ble justert. Granater eksploderer nå etter din første sprett, tillater å sette mer press på motstanderne, men gjør det 25 % mindre skade. I tillegg til dette vil kroningsemotet som viser antall kronede vinner, han klarte ikke å legge inn mer enn 99 seire. Dette er nå tilfelle.

Mange mindre reparasjoner vil også komme, detaljert i det offisielle oppdateringsnotatet fra Epic Games du finner her.