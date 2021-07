Virgil van Dijk: Returen til Liverpool -forsvaret bør håndteres med forsiktighet, sier Jamie Carragher | Fotballnyheter

Jamie Carragher håper å klare forventningene når Virgil van Dijk vender seg til Jürgen Klopp.

Den nederlandske kapteinen kom tilbake med et 20-minutters opptreden i et 4-3 vennlig nederlag mot Hertha Berlin torsdag etter ni måneder med fremre korsbåndsoperasjon på høyre kne.

Van Diek har ytterligere to sjanser til å bli effektive, ettersom Liverpool er klar til å være vertskap for to kamper mot utøverne Bilbao og Osasuna neste torsdag før serien på to kamper mot Bologna i Evian.

Han vil trolig bare inneholde en av de onfield -enhetene som vil være mindre enn hans konkurransedyktige trening før turen til Norwich 14. august.

Bilde:

Van Dijk og Joe Gomes aksjonerer mot Hertha Berlin torsdag



“Jeg tror vi må være forsiktige, jeg tror det kommer en Jrgen Globe,” sa Sky Sports Corker, som talte på et fotballhjelpevent.

“Jeg tror ikke vi skal forvente at Virgil van Dijk kommer tilbake til Liverpool, Liverpool kommer automatisk til å vinne ligaen igjen denne sesongen.

– Han ble virkelig alvorlig skadet, og vi må sørge for at han ikke kommer tilbake i all hast.

– Hvis han kommer tilbake til sin beste posisjon, vil han være den beste sentrale forsvarsspilleren i verdensfotballen, ikke de neste fem -seks årene, noe Liverpool ønsker de neste fem -seks ukene.

Bilde:

Karkar oppfordrer Jargon Globe til å være årvåken



“Hvis han ikke gjør sesongens første kamp, ​​er det ikke verdens ende.

“Det kan være en jevn start til vi ser ham som Virgil har 100 prosent rett, men hvis det er sesongens første kamp, ​​tror jeg alle vil bli fornøyd hvis han får spille i de neste kampene.”

Da Liverpool forlot tre seniorsentre forrige sesong for det meste av kampanjen, etter marerittet, styrket Globe seg med 36 millioner signert av Ibrahim Connet fra RB Leipzig.

Bilde:

Ibrahim Connett er fra RB Leipzig



Men 22-åringen vil trenge en periode for å tilpasse seg engelsk fotball, og med Joe Gomez, som kom tilbake mot Hertha etter en periode som Van Dijk med et kneproblem. Etter januar på grunn av en ankelskade, vender de to tilbake fra en langvarig permittering, og tar en vanskelig avgjørelse for den røde sjefen om hvem som skal spille på Caro Road.

“Jeg er ikke sjalu på å velge det midtstoppspartnerskapet for det første spillet i Jurgen Globe,” sa Karkar.

“Akkurat nå, hvis alle er i sin beste posisjon, vil partnerskapet alltid være med Gomez og Van Dijk, men jeg tror det vil være vanskelig for dem å være på sitt beste fordi begge har alvorlige, langvarige skader.

Bilde:

Jamie Careker har bedt Van Dijk om å være tålmodig



“Kan Connaught bryte den … og trappene kommer alltid inn og gjør en god jobb.

“Det er vanskelig å svare på, for jeg tror ikke alle midtstoppere er 100 prosent i form og skyter. De må få tillit og spill, og få tilbake den tilliten.”

Klubbkilder har antydet at det ikke skal være flere signeringer, med fokus på å bygge spillere etablert i nye kontrakter.













0:32



Liverpool-spillere og ansatte observerer stillhet på 97 sekunder i klubbens østerrikske treningsleir for å hylle Hillsborough-offeret Andrew Divine



Karagar vil imidlertid gjerne se at laget blir styrket på to områder hvis det er mulig.

“Jeg tror det ikke er et problem når det gjelder tall, jeg tror det er når det gjelder kvalitet,” sa han.

“Hvis vi ikke får inn et nytt tillegg, kan det være vanskelig å slå Man City, og la oss ikke glemme Europamestrene Chelsea og Manchester United.”

– Jeg vil se noen som kan få mål, enten det er på midtbanen eller i de tre fremre.

– Etter forrige sesong er jeg litt forsiktig med Liverpool om de har nok mål på laget til å vinne tittelen.

“Men jeg (Sadio) forventer en flott sesong av Man. Han har ikke en flott sesong, men han ser veldig skarp ut på pre-season og kan tette det gapet når det gjelder mål.”