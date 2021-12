Virginie Ephra, litt ukomfortabel foran «megamix» (video) bilder

Vi snakker om en tid da folk under 20 år ikke kunne vite det. Ja, “Mekomikk”, Dette er ikke gårsdagens dato! HUSK: Dette tidligere klubbens RDL-program sendte videoklipp og populære popkulturelle begivenheter mellom 1997 og 2001 i nærvær av tusenvis av unge seere. I øynene til belgiere som vokste opp på 1990-tallet, ble showet arrangert av Lydia Gervasi og Florence Thomas. Virginia Ebra. I dag er hun en av de mest konkursrammede skuespillerinnene på fransk kino. Så når hun viser arkivscenene fra den perioden, er skuespillerinnen skamfull og underholdt. Du kan se en linje klokken 21:40 i denne videoen.

Virginie Efira var Anne-Elisabeth Lemoines gjest på «C à vous» i France 5, sammen med to belgiere, Angèle og Amélie Nothomb. For en overraskelse for ham å finne videoer av fortiden hans som programleder på RTL. Gjennom hele replikken gjemte den tidligere programlederen for «New Star» ansiktet sitt under forsiden av Angelas innlegg og ble litt flau. – Likte du det da? », spurte Anne-Elizabeth Lemoin. «Ja, vi er uansett tvunget til å finne steder hvor vi er interessert i livet», svarte Virginie og fikk tilbake følelsen av selvhån. “Til å begynne med tar jeg ikke den riktige avgjørelsen. Jeg sier ikke til meg selv, “Hei, vi kommer til å gå head-to-head med de 50 beste og snakke som en fullstendig freak.”