Virginie Ephra «LOL: Hvem ler, kommer ut!» Og nevner stempelet hans: «Ja, jeg takket ikke nei til lønnen»

For noen uker siden, etter å ha blitt tilbudt sjansen til å bli med i rollebesetningen til sesong 4, sendte Blanche Cardin dårlige nyheter til Amazon. Lol: Den som ler, kommer ut!. Komikeren avviste forslaget, som han anså som uanstendig, spesielt på grunn av det enorme honoraret han ville få, 200 000 euro, bare for åtte timers filming, mens foreningen han representerte ville vunnet bare 50 000 euro hvis han vant showet.

Siden har reaksjonene ikke latt vente på seg. Amazon insisterte på å forsvare seg.Lagt ut på sosiale medier av Ms. Blanche Gardins rapport inneholder falske og villedende utsagn.» Komiker Ahmed Silla, som deltok i andre sesong, mente for sin del at Blanchard hadde gått for langt i kommentarene sine. «Jeg ser ikke den kulheten fra hans side, som gir litt skam for deltakerne. Hvis det plager deg, gjør alt og doner til et samfunn. Ellers ikke si nei». han sa. Omtrent samtidig fikk vi vite at både Marion Cotillard og Camille Cotin, som hadde blitt kontaktet for å filme neste sesong av Amazon-serien, ønsket å dra.

«A p*te», «hun er ikke en hvit due», «motbydelig»: «LOL: ler, kommer ut» en skuespiller fordøyer ikke Blanche Cardins ord

I dag, skuespillerinne Virginie Efira hjemmefra. Den belgiske skuespillerinnen Yann Barthes ble invitert på settet til showet Daglig. Deltaker i tredje sesong Lol: Den som ler, kommer ut!, Blanche ble invitert til å si sin mening om kontroversen som utløste av kortet. «Jeg beundrer mennesker som klarer å matche sine verdier, sine idealer med sin livsstil. Det er veldig sjeldent. Da jeg leste Blanches brev, sa jeg allerede at hun er mye morsommere enn meg, og dette er ikke komplisert. Men i tillegg har den en 1000-dobbel dyd. Virginie Ephra fortsatte deretter og løftet selen hun nettopp hadde rørt. «Ja, jeg takket ikke nei til lønnen. Da, brukte jeg det for dårlig? Sannsynligvis ikke.»

