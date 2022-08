Virker gigantiske meteoritter på dannelsen av kontinenter?

Du kan også være interessert

[EN VIDÉO] En milliard år på 40 sekunder: platetektonikk Forskere har modellert bevegelsene til tektoniske plater de siste milliarder årene.

Hvis i dag Volumet av kontinental skorpe forblir relativt konstant Og reflekterer rundt 30 % av jordens overflate, det er ikke alltid der. Opprinnelig besto planeten vår av ett stort hav Magma. Det er fra dette steinete havet Kobler til enn den første Kontinental skorpe oppstod, oppstod først Kontinenter. Slik vi kjenner det i dag, er kontinental utvikling i hovedsak relatert Vulkan Undersoner er mekanismene som er involvert i dannelsen av den første massene Continental er ennå ikke klart definert, platetektonikk, som deltar i subduksjon Eksisterte for 3,8 milliarder år siden. Imidlertid fant vi noen få Mineraler Kontinental skorpe er vanlig, ZirkonerDen viser en veldig høy alder: mer enn 4 milliarder år.

Flere teorier forklarer dannelsen av den første kontinentale skorpen

Det er flere teorier for å forklare dannelsen av de første kontinentene fra et urmagmahav. Noen forskere antyder at det hele starter med praksis En proto-skorpe med en sammensetning som er veldig forskjellig fra den på våre nåværende kontinenter, men det kan ha fungert som «basen» for genereringen av den første kontinentale skorpen. Andre involverer gigantiske meteornedslag.

Selv om den er foreslått i flere tiår, støttes ikke denne andre hypotesen klart av bevisene Fast. I En ny studie er publisert NaturEt team av forskere fra Curtin University (Western Australia) bringer denne teorien oppdatert ved å gi nye elementer.

De første kontinentale bergartene dannet under varmen fra et meteorittnedslag?

I likhet med andre studier av opprinnelsen til de første kontinentene, baserte Tim Johnson og hans kolleger sin studie på zirkoner. Gratton Fra Pilbara, Vest-Australia. Kratoner er faktisk regioner jorden Selv om den er veldig gammel og veldig liten, kan det være spor etter den første opptredenen Kontinental skorpe. Etter å ha analysert den kjemiske sammensetningen av zirkoner og spesielt de forskjellige proporsjonene Isotoper Oksygen, antyder forskerne, ville ha dannet seg fra en episode med overflatesmelting der de første kontinentale bergartene gikk til dybden, men ikke omvendt. Dette funnet stemmer imidlertid overens med effekten av et stort meteorittnedslag.

Så dannelsen av de første kontinentale bergartene kan ha startet i de berørte områdene Meteoritter Kjempene, akkurat som de forårsaket, milliarder av år senere, den Utryddelsen av dinosaurene. Denne typen katastrofale hendelser var sjelden for 4 milliarder år siden. Selv da ble jorden kraftig bombardert.

Forskerne ønsker nå å styrke sin teori ved å analysere zirkoner fra andre deler av verden for å vise at dette faktisk er en global mekanisme og ikke en lokal spesifisitet.