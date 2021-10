Virkningen av virkelig spesiell forfatter Jensh, hvordan lykkes i søket? – Breakflip

Siden utgivelsen av Patch 2.2 under påvirkning av Jenshin har nye søk blitt tilgjengelige, inkludert en virkelig omtalt forfatter. Vi forteller deg hvordan du oppnår det.

Vedlegg 2.2 Virkningen av Jenshin Endelig tilgjengelig fra onsdag 13. oktober, og det er alltid mange nye søk lagt til i tittelen.

I dette søket finner vi ” Virkelig spesiallærer Du får det hvis du har fullført søket etter “Serenity Storm Hunters”.

Hvordan fullfører jeg søket etter en “virkelig spesiallærer” under påvirkning av Jenshi?

Hvis du vil ha tilgang til dette verdenssøket, må du først gjøre det Søket etter “uniform stormjegere” er over. Når du er ferdig, får du denne oppgaven automatisk, så bør du definitivt Catherine gå, Guild of Adventurersஇனசுமா. Så spør hun deg Snakk med Sumita Hvem skal sende deg Chat med Gamma På øya Surumi.

Du burde nå Direkte til området merket med gult For å fjerne tåken. Snakk med den mystiske fyren, Gå deretter til området merket på kartet i rekkefølge Snakk med Ru. Etter å ha snakket med karakteren, fortsett Berør abboren og gi tilbudet. Når det er gjort, går du til de tre karakterene og snakker med dem Gå til seremonien for å snakke med presten.

Så spurte han deg Finn veien i tåken og gi tilbud Vokser på tre forskjellige områder. Hvis du vil vite hvordan du gjør det, kan du se videoen nedenfor BimFlex.

Når dette er gjort, Tilbake til seremonien Og Utforsk nå lyset. Snakke Co am Kom For å forlate Surumi Island. Tilbake til hovedøya Inasuma, Snakk med Sumita Fullfør søket.

