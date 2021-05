Vis den norske filmen ‘Ragnarok’ og PrivéHD

Noen skapninger er ikke ekte, de er utrolige! Hvis du er fascinert av de gigantiske og skremmende dyrene som kommer fra myter og sagn, lover en premiere her å bli fascinerende. & Løp og gjem og kjemp livet ditt når du blir konfrontert med ‘Ragnarok’ i første scene av den mest innbringende norske tittelen i & PrivéHD. Et syn som ingen kunne ha forestilt seg, denne mytiske skapningen tilbyr en spennende 21:00 opplevelse som premiumdestinasjon for sofistikerte kinoscener den norske filmen fredag ​​30. april som en del av ‘Free World Box Office’. Ettersom action-eventyrfilmen sendes alle deler av uken til 21:00 på torsdag, kan filmfans nå glede seg over storfilmer å se fra hele verden, som til tross for språket lover å få deg til å føle deg hjemme.

The edge-of-the-seat-thrilleren dreier seg om livet til den norske arkeologen Sigurd Schwentz, som oppdager mysteriet med vikingmyten om Ragnarok, verdens ende. Han lover å finne ut av sannheten, og legger ut på en reise med et lite team som ankommer ‘Ingenmannslandet’ på den norsk-russiske grensen. De blir bitt av Explorer-feilen og finner rare løp som kommer som en advarsel om faren i retningen de går. Som skjebnen ville ha det, reiste de ved et uhell et gigantisk monster og startet dermed løpet for å overleve. Vil de møte monsteret og komme ut i live? Sjekk premieren på & PrivéHD denne fredagen for å finne ut av det.

Med nye premierer hver uke, og PrivéHDs verdens billettkontor lover underholdning for alle med filmer på en rekke temaer og sjangre. Hver film i serien er en suksess i sitt eget land, alt fra romantiske dramaer og komedie til fantasi og eventyr.

Det største monsteret på det norske actioneventyret ‘Ragnarok’ viser fredag ​​30. april kl. 21 og faller bare på BrewHDs verdens billettkontor

