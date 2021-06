Viser video av tankeløse Yobs som hopper ut av biler fra en hjelpeløs posisjon for sjåfører

Sjokkerende scener ble spilt inn i går kveld i sentrum av Dublin ungdom Mobben hoppet fra bil til bil og lot sjåførene være hjelpeløse.

Av panser og tak Drosjer South George Street ble til en for tidlig lekeplass da unge mennesker stoppet dem når kjøretøyene ble parkert med rødt lys.

Visninger innhentet av Dublin Live Viser seks unge gutter som hopper på toppen av biler og danser og retter panseret.

En av yops prøver å hoppe ut av bilen når lyset blir grønt, slik at drosjesjåfører kan gå av Dame Street.

Kjøretøyet akselererer når mannen senker seg til taket, men han gjenvinner balansen før han prøver å gli ned når taxien svinger til venstre på Dame Street.

Opptakene kom etter at Cardoy gjorde 14 arrestasjoner i sentrum av Dublin.

Myndighetene arresterer mange ganger hver natt i gatene i hovedstaden og skyter fra flasker og andre missiler på fredager og lørdager.

Søndag kveld var Kartago stille, og de fleste sosialiserte ansvarlig utenfor.





Den omfattende politioperasjonen på høyt nivå av uniformskortet, støttet av enhetene for offentlig orden, ble satt på plass med offiserer som deltok på flere arrangementer av offentlig orden.

Cardio sa at de var involvert med publikum på Stephens Green, Temple Bar og South William Street hele kvelden.

Imidlertid møtte de et “betydelig” antall unge mennesker og unge mennesker som omringet sentrum og ikke deltok i sosialisering utendørs.

Totalt 14 personer ble arrestert i går kveld, inkludert tre gutter.

Alle de tre mindreårige ble løslatt og anbefalt for et ungdomsavledningsprogram.

Fire mottok advarsler fra voksne og syv ble tiltalt.

Det er ingen rapporter om skader på Cardo.

En talsmann for Carta sa: ”En Carta Siochana vil patruljere og administrere offentlige gater og steder til støtte for kunngjøringer fra myndighetene for å gjenåpne økonomien og samfunnet med særlig vekt på utendørsaktiviteter.

“Når lokale myndigheter tilbyr ekstra fasiliteter, appellerer en Carda Siocsana til å vurdere steder, lokalbefolkningen og andre personer som bruker virksomheter.

“Det er en Carta Zona som har ansvaret for å opprettholde offentlig orden og forhindre og etterforske eventuelle straffbare forhold som måtte oppstå.

“En Carta Siocsana er enig i vårt svar på Govt-19-epidemien fra begynnelsen, basert på tradisjonen med politiarbeid med vårt samtykke, vil en Carta Siocsana fortsette å fokusere på tilnærmingen, forklare og oppmuntre publikum med håndhevelse som en siste feriested.

“En Carta Zona appellerer stadig til publikum om å støtte og følge folkehelseretningslinjene for å unngå overbelastede områder og store folkemengder;

“Å ha på seg en maske utenfor og sosial ekskludering er ikke retningslinjer for folkehelse og straffebestemmelser.”