Vision kjøper Nautical marine intelligence company Oceanbolt

Marin programvareleverandør Vision Nautical har kjøpt det norske selskapet Oceanbolt, et tjenesteselskap som leverer etterretning til marin skipsfart til markedet for tørre engrosvarer og forsendelser.

Oceanbolts dataløsning gir tilgang til sanntidsdata, inkludert nettbasert og programmeringsgrensesnitt (API), lastemengder, varer, handelsstrømmer, direkte forsendelsesforhold, havnstopp og havneaktivitet.

Ved å integrere den automatiserte identifikasjonssystemet (AIS) behandlingsmaskinen med den geografiske databasen for sektor og Perth -polygoner, utfører Oceanbold raskt beregningsberegninger, ifølge Wason Nautical.

I en kommentar om avtalen sa Wason Nautical -sjef John Weson: “Profesjonaliteten, markedsføringsintelligensen og teknologiske dyktigheten som Oceanbold Group har gitt industrien er virkelig bemerkelsesverdig.

“Begge selskapene våre er dypt involvert i vårt oppdrag om å gi sjø- og godshandelssamfunnene muligheten til å ta de beste avgjørelsene med størst mulig smidighet.”

Oceanbolt-grunnlegger Nicholas Dahli Breeze sa: “Med Wesons delte ressurser forventer vi at nøyaktigheten og funksjonaliteten til Oceanbolts mekanismer vil bli ytterligere forbedret.

Oppkjøpet forventes å utvide Wesons kompetanse og ressurser.

Visjonskunder har direkte tilgang til markedsdata og handelsflyt, flaskehalser og internasjonale forsendelsesarrangementer direkte fra Oceanbold Solution.

Tilbyr sanntidsdata om flere eksterne variabler for å forbedre ‘integritet, dybde og bredde av data tilgjengelig for Vision-kunder’.

I tillegg forventes avtalen å gi Weson nye muligheter til å støtte godshandlere og brukere av forsyningskjeden.

Oceanbolt vil bli tilbudt som et frittstående produkt for Weson -kunder, med fremtidige muligheter for direkte integrering av Oceanbolt -data og Weson Integrated Marine Operations System (IMOS) -plattformen.

