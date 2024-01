Vision Pro: det blir komplisert for brillebrukere

Det vil ikke være lett å tilpasse Vision Pro. Men de som bruker briller tar prisen! De må følge en veldig spesifikk prosess.

Når lanseringen av det etterlengtede Apple Vision Pro-hodesettet i USA nærmer seg, henger en skygge over opplevelsen for brillebrukere. Behovet for å kjøpe spesielle korrigerende linser fra ZEISS, Apples partner i dette eventyret, er en realitet som noen vil måtte møte. Noen spekulerer også i at ZEISS vil være den eksklusive leverandøren av Vision Pro.

Det som tidligere var ukjent er den spesielle sammenkoblingsprosessen som nylig ble avslørt av M1Astra på ZEISS for å fullføre sammenkoblingsprosessen. Hensikten med dette trinnet forblir et mysterium, selv om observatører lurer på en mulig verifisering av brillens autentisitet.

Apples motivasjon er klar: unngå bruk av linser av dårlig kvalitet som kan skade brukernes syn. Selv om prosessen kan virke kjedelig, er vi ikke immune mot en hyggelig overraskelse. For eksempel er Vision Pro-opplevelsen med et par briller like god som uten briller.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.

Motta de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere på vår kanal.