Visjon 2050 sommeren 2021

FN er planlagt å løslate i februar 2022. Interim Government Panel on Climate Change (IPCC) Leaked Upcoming Assessment Report of the Climate Science Advisory Council tegner et dystre bilde av de katastrofale effektene av klimaendringene de neste tiårene. I følge rapporten, selv om klimagassutslipp begynner å synke, vil “nåværende tilpasningsnivåer ikke være tilstrekkelig” fordi effekten av klimaendringene – global oppvarming, smeltende isbreer, stigende havnivå, katastrofale flom og katastrofale stormer allerede truer over vår planetens klimasystem. Den advarer videre om at “livet på jorden kan komme seg fra alvorlige klimaendringer ved å utvikle seg til nye organismer og skape nye økosystemer. Mennesker kan ikke.”

Dette er ikke første gang IPCC prøver å øke bevisstheten om klimaendringer. Som tidligere rapportert, hvis vi ikke oppnår en netto-null utslipp av karbondioksid innen 2050, vil planeten vår krysse ekstreme klimaer eller terskler, som når de brytes, vil utløse selv-permanente irreversible virvler i den naturlige verden. Verdensledere, som vil være i Glasgow senere i år, vil igjen bli advart om en mørk fremtid på deres neste årlige road show, den 26. COP.

Vi trenger ikke en ny rapport eller veishow for å fremheve at klimaendringene “vil ha alvorlige skadevirkninger på menneskeheten og andre organismer, og påvirke mange aspekter av livet.” Vi trenger ikke å vente til 2050 for at katastrofale klimaendringer skal utslette planeten vår. Sommeren 2021 vil være nok til å gi oss en visjon om fremtiden.

Vi er bare noen få uker unna den offisielle sommeren, men i slutten av juni hadde den karakteristiske nordvest for Stillehavet nordvest i USA og vestlige Canada forvandlet seg til en kulde. Blåsende varme, ukontrollerte skogbranner, tørkeintensiv og en kraftig brannorkan er en klar påminnelse om hvordan klimaendringene signaliserer sin ubarmhjertige marsj fremover ved å legge værterning mot oss.

Den farlige “varmekuppelen” rundt regionen har knust temperaturrekorder med så store marginer at selv klimaforskere er rasende. Portland, den største byen i Oregon, brøt sin heltidshøyde og toppet temperaturen på 46,7 grader Celsius. Samtidig steg Seattle raskt til 42,2 grader – betydelig varmere enn gjennomsnittet av juni i midten av tyveårene. Den mest undertrykkende hetebølgen kan ha skjedd i Lytton, en liten landsby i fjellene i British Columbia, hvor temperaturen steg til 49,4 grader. Helvete fulgte brannen som ødela 90 prosent av landsbyen.

Hundrevis av mennesker har dødd av varme-relaterte sykdommer i denne delen av verden. I tillegg kunne ikke infrastrukturen i regionen takle den intense varmen. Veier og broer er usikre å reise på grunn av kroker og sprekker på grunn av termisk ekspansjon. Togtjenester og gatebiler ble stengt av frykt for at høye temperaturer kunne utløse sporene, samt belaste strømnettet og smelte overliggende ledninger som driver tog.

Bilder fra European Space Agencys Sentinel-3-satellitt viste at underjordiske temperaturer i Venetia, Washington, var overraskende lave på 62,8 grader Celsius, høyere enn 54,4 grader Celsius i Death Valley, California.

Varmebølgen påvirker også de nordiske landene. Lappland i den nordlige arktiske regionen i Finland har registrert sin varmeste temperatur i over et århundre. Ved 33,6 grader steg den til en heltidshøyde i juli 1914. I nabolandet Norge steg temperaturen til 34 grader i Saltol kommune, nær polarsirkelen. Mange deler av verden knuser hetebølger i sommer. Det er klart at vi flykter fra trygge havner for å skjule eller unnslippe klimaendringens vrede.

I Bangladesh kunngjorde sommerhundedagene sin ankomst i april, med landet som registrerte den varmeste temperaturen på syv år – mer enn 40 grader i Jashor og Rajshahi en uke etter Pahela Baisakh. Samtidig opplevde Dhaka den varmeste dagen på åtte år, med kvikksølv som steg til 39,5 grader. Siden temperaturen i Bangladesh ikke er så høy som den er i Stillehavet Nordvest eller Vest-Canada, er varmen enda hardere på grunn av den høye luftfuktigheten.

Videre holdt dag- og nattetemperaturen seg uendret i hele Bangladesh under hetebølgene. Men vår biologiske klokke som regulerer søvn, turgåing, spising og andre sykliske aktiviteter ligger i stor grad i en dag-natt-syklus med temperaturvariasjoner. Imidlertid, med konstant temperatur, kan disse sirkadiske rytmene være ute av synkronisering med den naturlige verden.

Ifølge enestående heteformer nordvest i Nord-Amerika er dette resultatet av en selvforsterkende varmekuppel, et stort område av et stabilt og sterkt høytrykkssystem i atmosfæren som fanger varm sjøluft, akkurat som en lokk på en kokende gryte som holder damp ved høyt trykk og temperatur. Når luften synker og komprimerer, varmes den opp og skyver temperaturen oppover. Samtidig forhindrer kuppelen, forverret av menneskeskapte klimaendringer, dannelse av skyer ved å blokkere vertikal bevegelse i atmosfæren. Merkelig nok er dette det samme fenomenet som skaper de kaldeste temperaturene om vinteren.

Varmekuppelen varmer ikke bare luften nær jordens overflate. Det varmer fjellene, der temperaturen stiger raskere enn andre steder. En studie fra 2015 fant at i mer enn 2000 meters høyde, der snø og is synker eller forsvinner, blir utsatt jord 75 prosent raskere enn i lave høyder.

På denne bakgrunn vil anomalier for global oppvarming før 2050 øke med to grader. Inntil nylig ble en slik økning, bestemt av Parisavtalen i Paris 2015, ansett som et relativt “nivå av trygge endringer”. Nyere hetebølger antyder noe annet. Klimaforskere er bekymret for at dødelige hetebølger og ekstreme værhendelser vil bli mer vanlige og alvorlige når planeten varmes opp som et resultat av forbrenning av fossilt brensel. Faktisk forventes det at en annen hetebølge landing i Sør-California vil presse temperaturene i regionens høye ørken- og indre daler til rekordhøye nivåer.

Det som gjorde de siste hetebølgene så betydningsfulle, var hvordan den overgikk spådommene om forvrengt margin og dårlige værmønstre i gamle poster. Dette betyr at en slags store klimaendringer, som går mot det verste, er på jobb. De første ukene av sommeren 2021 avslører faktisk en klimatisk virkelighet som vi forventer i 2050.

Så hva skal vi gjøre for å forhindre et mareritt? Effektiv handling for å takle utfordringene som klimaendringene medfører, avhenger ikke bare av sunn vitenskap, men også av den politiske viljen til våre ledere. Vitenskap kan gi kritisk innsikt og vise oss veien, mens ledere har makten til å gå veien. Dessverre har verdensledere i løpet av noen få generasjoner ikke klart å innse at klimaendringene er det mest presserende problemet, og det fortjener den samordnede innsatsen til alle parter for å redde samme sted i universet som vi kan kalle det. Hus.

Guamrul Haider er professor i fysikk ved Fordham University i New York.