Visste du at et nytt element har blitt utgitt? Den heter Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten

NIS America slipper en ny trailer Monokrom Mobius: Rettigheter og feil glemtEn ny frittstående episode av serien Et medlem.

Dette nye kapittelet i Utawarerumono-serien, Monokrom Mobius: Rettigheter og feil glemt Følger Oshtar, en ung fighter som lever et rolig liv med sin mor og yngre søster. Imidlertid blir hans kjente verden snudd på hodet når han møter en mystisk ung kvinne ved navn Shunya, som forteller henne at hennes døde far fortsatt er i live.

Shunyas handlinger vekker stadig spørsmål: Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Bli med Oster for å avdekke sannheten om faren hennes og avdekke mysteriene rundt denne gåtefulle unge kvinnen.

Feir starten på eventyret ditt med to gratis bonus-DLC-er!

Tilgjengelig nå til og med 19. september 2023. Disse fantastiske gjenstandene inkluderer Fan of Piety og Lucky Cat-pyntet.

En fan av Bhakti Øker innehaverens EXP med +50 poeng.

Heldig kattepynt Øker mengden penger tjent i kamp med +100.



Innhold i den fysiske utgaven