Visste du de fremtidige vinnerne av Eurovision 15 dager i forveien?

Som kitsch og populær gikk Eurovision ofte inn i frontlinjen av geopolitiske spenninger som provoserte det gamle kontinentet. 2022-utgaven er en tragisk casestudie, unntatt Russland og den mest favoritt for Ukraina.

Kalush Orchestras hit «Stefania», en vuggevise blandet med rap og tradisjonell musikk, vil bevare fargene til Ukraina under European Eurovision Song Contest, hvor finalen finner sted 14. mai i Torino, Italia. «Selv om alle veiene er ødelagt, vil jeg alltid finne veien hjem.»Det sier tittelen.

To uker før den store kvelden har Ukraina 42 % sjanse til å vinne, langt foran den italienske duoen Mahmoud og Blanco (14 %) og svenske Cornelia Jacobs (10 %). eurovisionworld.com, Som integrerer store online bettingsider. Storbritannia, Spania, Polen, Hellas, Norge, Nederland og Australia er på topp 10.

Ikke den første versjonen som ble politisert, langt ifra

Krigen i Ukraina vil henge tungt på denne hendelsen, men «Dette er ikke noe nytt»Minner om AFP-historikeren Dean Vuletik, en forsker ved Universitetet i Wien og forfatter av bøker om geopolitikken til Eurovision.

I 1975 boikottet Hellas konkurransen for å protestere mot Tyrkias invasjon av Kypros, og i 1992 ble det kalt kriger på scenen etter fortrengningen av Jugoslavia. I 2004 vant Ukraina konkurransen, og året etter, etter «Orange Revolution», viste de en svært politisk sang, som til slutt ble akseptert.

Til slutt i fjor utviste European Broadcasting Union (EBU) Hviterussland med den begrunnelse at teksten til sangen var en reversering av pro-russisk motstand mot den pro-russiske presidenten Alexander Lukasjenko.

Ikke alt er spilt ut på forhånd

Selv om Ukraina forventes å få et stort antall sympatiske stemmer, er ikke seieren sikker.«Musikalsk sett er det ukrainske bidraget klart, men det finnes andre. Publikum vil helt sikkert vise sterk støtte til Ukraina, men det betyr ikke at de vil vinne. I 1993 fullførte ikke Bosnia og Kroatia mye.» Dean Vuletic nevner da disse landene var under ild fra serbiske tropper.

Slobodan Todorovic, sjefredaktør for Evrovizija.rs» Eurovision-fanbase i Serbia, mener Eurovision ikke bare bør være en politisk arena: «Seieren for Ukraina (av politiske årsaker) vil kaste en skygge over Eurovision og verdiene det står for, fremme nøytralitet, politisk frihet, respekt og mangfold.».

Ukraina er fortsatt sterke i Eurovision

Den sympatiske hovedstaden til ukrainere i Europa er enorm, erkjenner Benoit Plaszczyk, sekretær for den franske avdelingen av Eurovision Fans» General Organization (OGAE), France-Eurofans. «Men uansett hva som skjer har de en god sang. Hvert år får Ukraina, avantgarde, mye oppmerksomhet.»Han roer seg.

Blokker vinner aldri

Må vi stole på tidligere stemmer for å vite hvilket land som stemmer på andre? Det er definitivt «blokkeringer» i TV-seernes meningsmåling: I Eurovisions barndom stemte fransktalende land (Frankrike, Belgia, Sveits, Luxembourg) sammen og øsset inn alle eller nesten alle. Den nordiske valgkretsen, som stemte sammen, oppsto senere, og senere dukket det opp «underkretser» i Sentral- og Øst-Europa. «Men disse blokkene er aldri avgjørende for å velge vinneren.»Dean Wuletik nevner.

Faktisk viser premielistespillene de siste 20 årene at de aldri har blitt spilt: Tyrkia (2003), Ukraina (2004), Russland (2008), Aserbajdsjan (2011) eller Israel (2018) har kommet for å slå soldatene. Dronningland (Irland, Sverige, Nederland, Storbritannia).

Ifølge Eurovision-fans i alle land har Ukraina ennå ikke vunnet

Færre enn 4400 Eurovision-fans tilknyttet OGAE stemte for å etablere rangeringene sine foran Torino-arrangementet: Ukraina ble rangert som 11. Sverige vant (fortsatt) foran Italia og Spania.

Ukrainske fans av OGAE satte på sin side Polen (det første landet for ukrainske flyktninger) i ledelsen, fulgt av Spania, Frankrike, Norge og Sverige.

Russiske fans ga på sin side Serbia høyest poengsum (populært 12 poeng), etterfulgt av Litauen (som har et stort russisktalende samfunn), Spania og Latvia (tidligere Sovjetunionen).

Ukraina trenger uansett ikke å vinne turneringen for å vinne. «Det enkle faktum representert på plattformen, at de var i stand til å forlate landet sitt, fikk så mye støtte, i tillegg til å ekskludere Russland, er allerede en seier for ukrainerne.»Dean Wuletik nevner.