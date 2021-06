Vitenskap tar sikte på å redde ‘Forest Horse’

Banebrytende genetisk forskning pågår for å prøve å redde Skottlands mest ikoniske fugl fra utryddelse.

DNA-ekstraksjon i et laboratorium ved Edinburgh Zoo. Foto: Royal Zoological Society of Scotland.

Antall ryper har gått ned med mer enn 90% de siste 50 årene.

Og nedgangen fortsetter å gå.

Bare de siste seks årene har befolkningen redusert med så mye som en tredjedel.

De fleste av Skottlands gjenværende 700 fugler finnes nå bare i Cairngorms.

Siden antallet har falt så lavt, mener forskere at ryper er i fare for en genetisk flaskehals.

Som svar har et team fra Royal Zoological Society of Scotland begynt å analysere DNA-prøver som en del av et prosjekt finansiert av National Lottery.

Dr. Alexander Ball sa: “Å forstå det genetiske mangfoldet til den britiske ryperpopulasjonen er avgjørende for deres langsiktige overlevelse og motstand mot trusler.

“Forskningen vår vil avgjøre om bevaringsmetoden skal fokusere på å utvide genbassenget i stedet for bare å øke antallet.

“Vi vil bruke en ny teknikk som vil maksimere vår evne til å jobbe med de nedbrutte DNA-fragmentene som finnes i fjærene.”

En mannlig ryper som stiller ut i Cairngorms nasjonalpark. Foto: Mark Hamblin

Teamet, basert i et laboratorium ved Edinburgh Zoo, har hentet DNA fra fjærstilker samlet i Cairngorms.

Carolyn Robertson, direktør for Cairngorms Capercaillie Project, sa: “En liten hær av mennesker svarte på vårt kall om hjelp.

“Trenede skogbrukere, landvoktere, forfølgere, landvakter, økologer og frivillige har nøye samlet mer enn 1000 fjær for å sende til laboratoriet.”

I tillegg er det innhentet DNA-prøver fra Sverige, Polen, Tyskland, Østerrike, Norge og de franske Pyreneene, hvor antallet også synker.

Målet er å finne ut de genetiske forskjellene mellom rypebestanden i Skottland og andre steder.

Rypefjær samlet av lokalsamfunnet. Foto: Capercaillie Project of the Cairngorms.

Carolyn la til: “Denne analysemetoden har aldri vært brukt før bevaring av capercaillie.

“Det vil hjelpe forvaltningen av disse fuglene i Storbritannia betydelig og kan også bane vei for fremtidige bevaringsprosjekter i utlandet.”

Forskerne tar også sikte på å skaffe DNA-prøver fra gamle skotske rypeprøver for å sammenligne med den nåværende befolkningen.

Disse prøvene er vanligvis tatt fra fingerputene til historiske eksemplarer som nå oppbevares for visning.

Det er allerede tatt kontakt med eiere av private samlinger over hele Skottland.

Men alle som eier et ryper, blir bedt om å bidra til forskningen ved å sende en e-post til capercaillie@cairngorms.co.uk

Omtrent på størrelse med en kalkun er fuglen det største medlemmet av rypefamilien.

Hver vår samles de i bestemte områder av furu for å parre seg.

Menn utfører en ekstraordinær frierivisning kalt lek (gammelnorsk for “dans”).

Dette innebærer å stramme med hodet høyt og halen vifte ut.

Menn lager også rare lyder som hvesing og rasling.

Disse merkelig små fuglelydene har ført til at ryper har fått kallenavnet “Skogens hest.”

