Vitenskapen bak skytesuksess er langt fra et lotteri

Det hotteste emnet den siste uken er straffesparkkonkurransen mellom England og Italia for å avgjøre vinneren av Euro 2020. For mange blir skyting sett på som en grusom måte å avslutte en kamp, ​​enn si et mesterskap, men de er like rettferdig som alle andre.

Det er blitt foreslått at et nedtellingssystem bør brukes som et alternativ, for eksempel mål innrømmet i løpet av turneringen eller skudd på mål, som en mer human måte å gjøre ting på, men det vil alltid være noen lag som er jevnt samsvarende. at ingenting kan skille mer enn fem straffer hver og kanskje mer enn det.

Synet på at sanksjoner er et lotteri støttes ikke av vitenskapelig forskning om sporten. Faktisk tyder bevisene på at et team kan gjøre mye for å forbedre potensielle kunder. Faktisk antyder forskning at de spillerne som ser på straffer som et sjansespill, er mer sannsynlig å ha destruktive tanker under prosessen og oppleve større følelser av angst enn de som ser på det som en ferdighetsbasert oppgave.

På et grunnleggende nivå handler straffhandlingen om spillerens dyktighet. Hvor kompetent en spiller er å treffe et så lite mål som mulig med størst hastighet og nøyaktighet i treffet, eliminerer nesten flaks ut av situasjonen. Den vanlige tanken om at en godt rammet straff er nesten umulig å redde, er sant, selv om keeperen velger riktig side, spesielt hvis skuddet er høyt mot hjørnet av taket, som Harry Maguires streik mot Italia. Gianluigi Donnarumma gir England 2-1 ledelse.

Den italienske keeperen Gianluigi Donnarumma redder fra Englands Bukayo Saka. Bilde: Mike Egerton

Det er alltid spillere som liker å spille roulette med situasjonen og derfor spiller med hjerter og sinn fra sine fans ved å velge en mer risikofylt tilnærming. De vaklende trinnene og pausene i oppkjøringen har vært her for alltid, men hvis du kan få målvakten til å forplikte seg til en tidlig side, må du treffe målet – en tanke som Marcus Rashford utvilsomt vil insistere på i dagene og ukene. . gå videre. Men bevisene antyder at slike narrestreker var mer vellykkede i en tid da portvaktene ikke var så dyktige og kunnskapsrike som de er i dag. Dataene som keeperne har om spillertrender, og omvendt, er en grunn til å se straffer som en ferdighet i stedet for et blindt skudd.

Noe som gjør Panenka til et enda mer risikabelt alternativ. Oppkalt etter Antonin Panenka, da han forsettlig og dyktig slo ballen ned på midten for den siste straffen for å gi Tsjekkoslovakia en 5-3-seier mot Vest-Tyskland i Euro Cup-finalen 1976 i Beograd, den første finalen som ble straffer. Selvfølgelig, når de kommer ut, ser spilleren uflappelig ut, som Zinedine Zidanes straff mot Italia i 2006-VM-finalen.

Men når de mislykkes, ser spilleren ikke ut som flau fordi keeperen enkelt tar ballen, slik vi så da Sergio Agüero prøvde mot Chelseas Edouard Mendy. Ideelt sett endres ikke oppgaven hvis situasjonen endres, men siden vi er følelsesmessige vesener, spiller anledningen en veldig viktig rolle i dramaet. Spillere som har deltatt i høyrisiko straffesparkkonkurranser rapporterer at de opplever et angrep på sansene. De snakker om å måtte fjerne spenningen fra lemmene.

Fysiologisk er energien rettet mot å roe pusten din. Psykologisk blir det lagt ned mye krefter på å stille tankene dine i et forsøk på å redusere alt til et enkelt spark, slå godt til et punkt på målet utenfor keeperens rekkevidde.

På den emosjonelle siden har idrettsvitenskap avdekket noen interessante funn.

Ingenting annet enn den smittsomme oppførselen i løpet av en skyting. Spillere som åpent feirer et vellykket straffeslag har vist seg å ha en positiv effekt på lagkameratene.

Tanken er at når du feirer gleden og følelsen av prestasjon ved å score, kan det være smittsomt i hele laget. På samme måte som nervøsitet og angst er smittsom, kan det samme sies om spenning og overflod.

Selv for spillerne som savner et straffespark eller får skuddet stoppet, har oppførselen til lagkameratene vist seg å korrelere sterkt med flere skudd. Når en spiller vender seg til lagkameratene etter å ha unnlatt å score, har sterk, støttende og optimistisk oppførsel en positiv innflytelse på påfølgende spillere.

Dette er de små marginene som trenere som holder seg oppdatert med forskning, kan tilføre teammiljøet sitt. Det er veldig sannsynlig at alle lagene i Euro 2020 har tatt straffer. Men hvor mange øvde på lagets oppførsel foran straffer?

Hvor mange lag diskuterte hvordan man skal håndtere resultatet av straffer, under selve straffesparkkonkurransen, uavhengig av resultatet?

For idrettsforskere som Geir Jordet fra Norge, en mann som har viet karrieren sin til å avdekke hemmelighetene til straffesparkkonkurransen for å gi objektive data som trenere kan lære av, ikke jobbe med miljøet og atferd rundt straffesparkkonkurranse er en savnet mulighet.

Det har til og med identifisert effektive tider for å øke sanksjonssuksessen. For eksempel har tiden mellom dommerens fløyte og spilleren som slår ballen avslørt et interessant mønster. Spillere som scoret straffer i Euro 2020, tok generelt et gjennomsnitt på 2,5 sekunder fra fløyte til servering, i sterk kontrast til de som savnet, som i gjennomsnitt var mindre enn et sekund. Hvis du tar deg tid gir utbytte, er fløyten med andre ord en advarsel om at spilleren kan begynne å forberede seg, ikke en stimulans til å reagere raskt.

Jordet har også funnet at spillere som er byttet ut på slutten av overtid, og at de som har hatt lite spilletid i løpet av en turnering, er mindre sannsynlig å score, noe som kanskje burde ha påvirket inkluderingen av Rashford og Sancho i de fem beste mottakerne. Fra England.

Det er ubehagelig å antyde at Rashford, Sancho og Saka mislyktes. Fordi de ikke gjorde det: Sancho og Saka fikk skuddene reddet av en keeper som sammen med Englands Jordan Pickford var i livsformen gjennom hele turneringen. Hvis vi fjerner keeperen helt fra ligningen, reduserer vi også hans evner og hva han kan bringe til situasjonen.

Hvordan kommer disse unge menneskene seg fra en så følelsesmessig serie av hendelser? Forhåpentligvis er vi avhengige av støttetjenester og nettverk av profesjonelle som er tilgjengelig for dem i England-oppsettet og deres klubber når de kommer tilbake til preseason de neste ukene.

Alle som har fulgt Englands fremgang under Gareth Southgate vil vite at lite er overlatt til tilfeldighetene, og de som er sterke nok til å gå frem vil bli styrket ved å se dette som en mulighet for vekst, ikke en forlegenhet.