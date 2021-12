Vitenskapen oppfordrer marshaler til å være “våkne” i ulykker

Jo høyere gjennomsnittshastighet og jo dypere de blendende kurveskuddene er, desto kortere blir varslings- og reaksjonstiden for piloter ved en ulykke. Ifølge Carlos Science må sjåførene stole på marshals og racingledelsens raske reaksjon.

“Selvfølgelig skal du som pilot ikke tenke for mye på dette”, Vitenskapen intervjuet Motorsport.com På spørsmålet. “Og du prøver å ikke fokusere på den slags ting, og du er fullstendig avhengig av FIA-standarder, som generelt er veldig nøyaktige og tilstrekkelige.”

«Det eneste vi snakket om som piloter var at hvis det var en ulykke foran deg, tre sekunder før deg, ville vi gå over 250. [km/h] Ved hver sving er det en vegg mellom oss og ulykken, så vi har ikke tid til å reagere og vi kan ikke se gjennom veggene. Vær oppmerksom med gule flagg og sikkerhetsbiler, røde flagg, dette kan være det eneste store poenget å bli tatt opp med FIA fordi det vil være interessant.

Pierre Casley Marshall er enig i at oppdraget bør være oppe. “Jeg tror vi alle vet, vi har alle tenkt på det.”Sa piloten AlphaTauri Spørsmålet ble reist av Motorsport.com. “Og jeg tror det [commissaires], Det ville være viktig å handle veldig raskt og effektivt, for uansett hvor du er i en ulykke, vil bilen i utgangspunktet krysse kjørefeltet, og gjennomsnittshastigheten her er 250. Så dette blir en travel helg. Til venner, og jeg håper de holder seg på topp.”

Spørsmålet om en sjåfør er flau over en annen får også en annen dimensjon på denne veien. “Høy hastighet lar deg egentlig ikke bremse ned”, la Casley til. “Så vi må bruke sunn fornuft mellom rytterne fordi det er veldig farlig. Jeg har erfaring med Brendan. [Hartley] பாகுவில் [en 2018] : I høye hastigheter er det ikke noe vi bør gjøre å treffe en bil i en sakte sving.»

“Så, jeg tror det er sunn fornuft mellom ryttere. Jeg tror det er mulig å skape gapet ditt på den siste rette enden. Den siste rette er bred nok. Men før det må vi være klare. Vær forsiktig.”

Science mener at førerne bør holde god fart i raske partier når de ikke er på den raske runden. “Du trenger ikke gå veldig sakte i alle disse høyhastighetshjørnene fordi hastighetsforskjellen i avkjølingsrunden er enorm. Så ja, se, det er hyggelig.”

“Men som jeg sa, vi må stole på FIAs sikkerhetstiltak og håper de har gjort leksene sine riktig, for ruten virker vanskelig, den ser rar ut. Det ser ut som en helt annen tur. Vi dro nylig.”