Viva for Life: Clara Luciani kommer med et fantastisk forslag for animatører

Viva For Life-festlighetene startet denne fredagskvelden på Grand Place i Tornado. For denne 9. utgaven har den berømte Glass Cube tre nye animatører: Sarah de Padua, Ophelia Fontana og Marco Louiere. Og det vil samle inn så mye penger som mulig for å bekjempe barnefattigdom.

I år var Clara Luciani ansvarlig for å holde dem innelåst på dette stedet som arrangerer 144 timer med radiounderholdning, uten å spise fast føde i seks dager og seks netter. Før du åpnet døren, ønsket oversetteren av La Grenade å si noen ord til trioen som var i ferd med å ta utfordringen. “Jeg føler meg så dristig av det, begynner hun. Hvis du av og til en dag føler deg trøtt etter å ha spist flytende mat, ring meg. Jeg vil holde en liten sang på telefonen, og jeg vil muntre deg opp fordi jeg anser deg som veldig modig.“Et løfte om ikke å falle for døve ører.” Dag eller natt?”, svarer Obiley til Fontana med humor.

Det er på tide å telle, mens animatørene går inn i kuben og hilser på publikum. Fem, fire, tre, to, en: la oss gå! Ophelia Fontana tar opp antennen og åpner ballen, og lytter til bandets nye rekrutt Marco Louliers innspillinger. “Jeg er gal, så glad for å være med deg, så glad for å starte denne 144 timenSier den tidligere NRJ-programlederen og nåværende stemmen til Dipiks morgenshow.

Den 23. desember, siste dag av operasjonen, vil Angel være ansvarlig for å levere animatørene. Oversetter av Brussel, jeg liker deg Det vil også ta Vivas scene for livet å avslutte dette enorme eventyret.