Vivaldi, stjernenettleseren, går til versjon 6 for Mac

Vivaldi, en tredjeparts nettleser for Mac, oppdateres

Versjon 6.0 integrerer Arbeidsplasserligner på Safari-fanegrupper

Med dette har brukere rett til en integrert e-postklient og et tilpassbart design.

Tredjepartsnettleseren Vivaldi har nettopp sluppet sin nye versjon, nummer 6.0 og tilgjengelig nå i den endelige versjonen. I menyen tilbyr utvikleren nå spesielt å tilpasse grensesnittet til programvaren fra topp til bunn med ønsket design, for eksempel ved å revidere ikonene i stil med Windows 95 eller med et mye mer minimalistisk utseende. Med dette lanserer redaktøren Arbeidsplassertyper fanegrupper som ligner Safaris funksjon med samme navn.

Vivaldi 6.0 er tilgjengelig for Mac-er som kjører minst macOS 10.13, som derfor inkluderer MacBook Air M2, MacBook Pro M2 Pro og iMac M1. Det er også mulig å installere programmet på Windows- eller Linux-maskiner og Android-smarttelefoner. Den eneste ulempen, og ikke minst: ingen iOS-klient tilbys til dags dato. Skaperne av appen spesifiserer imidlertid at de jobber med den, men uten å angi en nøyaktig utgivelsesdato for øyeblikket.

Safari mot Vivaldi

Blant fordelene med Vivadi som er så mangelfull i Safari, en nettleser som er installert på alle Mac-er i dag, finner vi spesielt muligheten for å plassere fanelinjen hvor du vil, samt en integrert innboks for e-poster. Den er kompatibel med de fleste nåværende leverandører, inkludert iCloud, Gmail, Outlook og Fastmail.

Med dette innlemmer Vivaldi en innebygd annonseblokkering og er kompatibel med utvidelser som opprinnelig ble opprettet for Google Chrome. I Safari er det også tredjeparts plugins å legge til for å dra nytte av tilleggsfunksjoner, men disse er fortsatt i sin spede begynnelse og startups fortsetter å favorisere kode for Blink. Denne gjengivelsesmotoren fungerer med Chrome, Vivaldi, Brave, Opera og til og med Microsoft Edge. Apple foretrekker på sin side WebKit. Dette er deres proprietære løsning.

Ytelse, eid av Apple

Til tross for alt drar Safari fortsatt nytte av visse viktige fordeler i dag, inkludert en sømløs integrasjon med Apple-økosystemet. Derfor er applikasjonen automatisk tilgjengelig på alle iPhones og alle iPads, i tillegg til smarte datamaskiner. Som en bonus legger Cupertino vekt på konfidensialitet, noe som ikke alltid er tilfelle med konkurrentene.

Med dette benytter Apple muligheten til å tilby felles optimaliseringer mellom plattformen og dens maskinvare, siden den Tokens M1 og M2 de er «hjemmelagde». Resultatet er ufeilbarlig hastighet, derfor til tross for en viss etterslep på funksjonalitetssiden.