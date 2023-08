«Vivement Demanche»: Vi vet datoen for Michael Druckers retur til den lille skjermen

De siste årene har ikke vært enkle for Michael Drucker. Med god grunn hadde den franske animatøren, som skal feire sin 81-årsdag neste september, noen (store) helseproblemer som gjorde at han gjennomgikk to åpne hjerteoperasjoner, rehabilitering og restitusjon var ikke lett. Siden februar i fjor har vennen til stjernene aldri sviktet seg, og planlegger å returnere til Gabriels studio i Paris, hvor han har spilt inn. Gleder meg til søndagHver onsdag ettermiddag.

I juni i fjor beroliget imidlertid verten sitt lojale publikum ved å snakke i en video lagt ut på Instagram. «De som trodde jeg var død, må vente", erklærer han tynt. Jeg er i god form. Vel nesten!«Michael Drucker benytter anledningen til å kunngjøre at han kommer tilbake til France 3 ved starten av skoleåret.»Vi sees i september, på sofaen min, i Studio Gabriels suite.« I et intervju med Picaro, med kallenavnet «The Terminator» av legene og sykepleierne ved Georges-Bampidou European Hospital, har annonsert at han vil gå tilbake til den lille skjermen for å starte sin… 59. TV-sesong søndag 27. august. «Jeg må klype meg selv for å tro det«, sa han til franske medier før han la til at han ikke kjente ordet «pensjonering». «Da min kirurg, Paul Achow, rådet meg til å ta ting sakte, svarte jeg: «Du smiler ?» Hvis du brenner for en jobb, bør du aldri slutte.« I spørsmålet omVil du være med om tjue år?", liker Michael Drucker å være optimistisk. «Hvorfor ikke? Å fylle 80 i dag er ikke gammelt. Se på Philippe Bouvard. Han er over 93 år gammel, syns- og hørselshemmet, og fortsetter å jobbe med en lidenskap og dyktighet som jeg beundrer. […] For meg er publikum der fortsatt, gammelt, men også ungt. Tross alt, det som skjedde med meg, ser jeg på hver dag som går som en bonus!«