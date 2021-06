Vivendi står overfor investortest over Universal-datterselskapets planer

Et bilde av logoen til den franske mediegiganten Vivendi i Paris, 12. august 2020. REUTERS / Charles Plateau

22. juni aksjonærmøte for å stemme om planen

Backlash brewing on deal structure structureيكل

Aktivistmidler sier at de planlegger å komme Bollor til gode

Det norske velstandsfondet er blant dem som støtter UMG

PARIS (Reuters) – Den franske mediekonsernet VIV.PA vil tirsdag søke investorstøtte for å bryte opp sin verdsatte globale musikkvirksomhet, en plan som er kritisert av aktivistfond til fordel for storaksjonæren Vincent Bollor mer enn små investorer.

Verdens største musikkselskap, hjemmet til popstjerner som Lady Gaga og Taylor Swift, er verdsatt til 33 milliarder euro (39 milliarder dollar) av Vivendi, eller mer enn konsernets markedsverdi.

Mens det eneste budet ser ut til å fjerne det første hinderet for støtte på aksjonærmøtet 22. juni, bryter det mot tilbakeslag over avtalsstrukturen og Vivendis hemmelige styring. Dette har satt scenen for et oppgjør mellom Bollore og noen investorer som håper å presse konsernet for mer penger eller gi klarhet om langsiktige planer.

Innsatsen er høy, blant annet for investorer som planlegger å kjøpe en direkte eierandel i Universal Music Group (UMG).

William Ackmans Pershing Square Tontine Holdings (PSTH.N), et spesialutkjøpsfirma, har signert en avtale om å kjøpe 10% av musikkbransjen. Et konsortium ledet av den kinesiske giganten Tencent (0700.HK) har allerede 20% per stykke. Les mer

Bollore, den kontrollerende aksjonæren i Vivendi med 27%, søker å tjene på å notere UMG i Amsterdam og distribuere 60% av Universals aksjer til Vivendi-investorer.

Det amerikanske investeringsfondet Artisan Partners, som nektet å kommentere størrelsen på eierandelen i Vivendi, bestred distribusjonsstrukturen tidligere denne måneden og sa at salg av deler av UMG før det ble notert var skadelig for minoritetsaksjonærer. Les mer

Ekstra kontante fortjeneste

Imidlertid har den allerede vunnet en viss investorstøtte, med fungerende rådgivere Glass Lewis og ISS rådet til å stemme for Norges $ 1,35 billioner suverene formuesfond, med en eierandel på 1,49% i Vivendi og sa at det ville støtte avgjørelsen.

Selv fondaktivist Bluebell Capital Partners, som åpent har stilt spørsmålstegn ved splittelsen, sa at han ville gi det tommelen opp.

“Vi vil stemme på sideshowet fordi dette skjer, og ingen vil være i stand til å stoppe det,” sa Giuseppe Bivona, partner i Bluebell.

Men Bluebell, som ber om et ekstra utbytte på rundt 3 milliarder euro for å gjøre avtalen mer attraktiv, sammen med forhandlerrådgivere rettet mot en annen foreslått resolusjon, som gjør det mulig for Vivendi å kjøpe tilbake og kansellere aksjene for opptil 50% av kapitalen. .

Fondet spurte om det kunne tillate Bollore å øke sin eierandel i Vivendi uten å sende inn et tilbud. Det familieeide Bollore Group har lovet at det ikke vil søke fritak for å by på aksjer i Vivendi hvis det krysser 30% terskelen i aksjeeier. Les mer

Milliardær hedgefondssjef Daniel Loeb, som eier en stor andel i Vivendi, har ikke sagt offentlig om han vil støtte Universals bud. Les mer

(1 dollar = 0,8432 euro)

(Ytterligere rapportering av Matthew Rosemin, Sarah White, Pamela Barbaglia og Gwenel Barzic) Redigering av Emilia Sithole Mataris

