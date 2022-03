Vivo avduker nye Vivo Y76 5G med 50 megapikslers fotosensor

Vivo-merket har annonsert at det har til hensikt å utvide utvalget av smarttelefoner i mellomklassen ved å lansere den nye Y76 5G-modellen i midten av april. Enheten, som er mindre enn 8 mm tykk, er bygget med en 50 megapikslers sensor som lader raskt med 44 watt strøm. Her er alle detaljene.

Vivo utvider sitt sortiment Mellomliggende smarttelefoner Med den nye Vivo Y76 5G. Denne modellen tilbyr den mest konvensjonelle designen med den mest betydelige sofistikasjonen fordi den er den tynneste mobilen i serien. 7,79 mm tykk. Tilgjengelig i mobilblått (Aurora) eller grått (Mørk midnatt). Denne slankheten forhindrer ikke at batteriet bæres bort 4100mAh kapasitet Orker Last på 44 watt, Egnet strøm levert av produsenten. Vivo kunngjør muligheten for en 32-minutters lading, som sparer opptil 70 % på batterikapasiteten.

Innvendig, teknisk ark

Teknisk sett er ferdigheter Drevet av Vivo Y76 5G One 5G-aktivert MediaTek Dimensity 700-brikke Og Gravert ved 7 nm Tilknyttet 8GB RAM. Legg merke til implementeringen av funksjonen Extended RAM 2.0. Takket være dette kan du dra nytte av 4 GB ekstra RAM fra lagringsminnet for å forbedre lastehastigheten til applikasjoner og funksjoner. Vi kan regne med totalt 128 GB lagringsplass.

For bildeområdet er Vivo Y76 5G utstyrt med en primærsensor på 50 megapiksler og en annen 2 megapikslers sensor for makrobilder og 2 megapiksler for portrettoppgraderingen. For selfies er en 16 megapikslers sensor installert foran. Det er flere tilgjengelige fotomoduser, inkludert Extreme Night Vision 2.0, Fun Shot, Face Beauty og Multi-Style Portrait. Vivo Y76 5G bruker en 6,58-tommers IPS LCD-skjerm som viser en oppløsning på 1080×2400 piksler ved 60Hz. Vivo Y33s. Legg merke til at det er en fingeravtrykkleser på profilen.

Den nye Vivo Y76 5G-smarttelefonen vil være tilgjengelig fra midten av april for 9 349 med 128 GB lagringsplass.