Vladimir Putin advarer Ukraina etter streikene i Belgorod: «Ingen forbrytelse mot sivile vil forbli ustraffet»

«Vi vil intensivere streikene og ingen forbrytelse mot innbyggerne vil forbli ustraffet, det er sikkert,» sa Mr. Putin kom med kunngjøringen under et besøk på et militærsykehus.

«Vi er stedene hvor vi tar beslutninger med presisjonsvåpen, steder der soldater og leiesoldater samles, andre sentre av denne typen, fremfor alt militære installasjoner. Og de er veldig følsomme, disse streikene. C «Dette er det vi vil fortsette. Må gjøres», fortsatte Mr. Putin.

Krig i Ukraina: Zelensky lover å «ødelegge» russiske styrker innen 2024

Han beskrev lørdagens Belgorod-bombing, som drepte 24 mennesker og skadet mer enn hundre, som en «terrorhandling», og anklaget ukrainske styrker for å «slå rett inn i sentrum av byen, hvor folk gikk på nytt. Årsaften».

Imidlertid, Mr. Putin anså «Ukraina ikke som en fiende» og anklaget Vesten for å bruke Kiev-tjenestemenn til å «løse sine egne problemer» med Russland.

Den russiske presidenten anslo også at Moskvas styrker nå har det «strategiske initiativet» i Ukraina, hvor de har bygget opp siden den mislykkede ukrainske sommermotoffensiven.

Angrepet på Belgorod fulgte etter russiske bombeangrep mot ukrainske byer fredag ​​som tok livet av rundt 40 mennesker.