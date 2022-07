Vladimir Putin advarer vestlige land om «katastrofale» konsekvenser av sanksjoner

Fredag ​​svarte den russiske presidenten igjen på europeiske sanksjoner mot Russland.







Av AFP

Publisert 9.07.2022 kl. 08:53 Lesetid: 2 min



LRusslands president Vladimir Putin advarte fredag ​​om de potensielle «katastrofale» konsekvensene av vestlige sanksjoner for det globale energimarkedet. «Ytterligere bruk av sanksjonspolitikken vil føre til enda mer alvorlige, ikke overdrevne, katastrofale konsekvenser for det globale energimarkedet,» advarte Putin.







«Sanksjoner mot Russland gjør mest skade for landene som innfører dem,» gjentok han, en setning han favoriserte igjen med henvisning til økende energipriser i Vesten.

Han var fornøyd med at andre oljeproduserende land motarbeidet vestlige krav om å øke produksjonen for å kompensere for forsømt russisk olje og forhindre prisstigninger.

Offensiven som ble lansert av Moskva i Ukraina i slutten av februar utløste en enestående byrde av vestlige sanksjoner, inkludert en embargo mot russisk olje pålagt av Brussel og Washington. Som svar på vestlige sanksjoner har Moskva de siste ukene kuttet gassforsyningen til europeere, som fortsatt er avhengige av russiske hydrokarboner til tross for nylige forsøk på å diversifisere sine leverandører.

Russisk gasstransport gjennom Ukraina nådde historisk lavpunkt i juni.







I tillegg til dette kommer økende bekymring i Tyskland i forkant av at Nord Stream 1-gassrørledningen blir fullstendig stengt fra mandag på grunn av vedlikeholdsarbeid. Som et resultat har energiprisene steget, noe som gir næring til en økning i inflasjonen som risikerer å dempe forbruk og vekst permanent.