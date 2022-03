Det har gått mer enn en måned siden den russiske invasjonen av Ukraina, og ingen vei utenom. Ettersom kampene fortsetter, er det et trøkk på forhandlingene. Forhandlingene mellom de to sidene ble gjenopptatt i Istanbul tirsdag 29. mars, men håpet om å komme til enighet er fortsatt svakt. Ukrainere er redde for å se landet sitt «Koreansk stil» bør kuttes i to, Russerne annonserte sitt fokus på øst i landet. Øynene er stille og vender seg alltid til Russlands president Vladimir Putin. Publikum lurer på stemningen Joe Biden kalte seg selv en «slakter». Og dens fremtidsplaner. Ifølge Mikhail Kodarkovsky, den tidligere administrerende direktøren i Yukos, som kjenner Putin godt, bør vi ikke lure oss selv at «han allerede er i krig med NATO». – Når Macron eller Scholes drar for å understreke at de ikke er i krig med Russland, trekker Putin på skuldrene og han har lenge tenkt det motsatte, la han til. I et intervju Figaro Hvem var Russlands rikeste mann før han tilbrakte 10 år i fengsel for å ha motarbeidet regimet.

Han sa at hvis han følte at Kreml-lederen hadde blitt «mer emosjonell», var han helt «rasjonell». Men «det vil hjelpe ham til å vises og bli skremt,» sa han. Som Russiske tilbakeslag på slagmarken I Ukraina, Mr. Kodarkovsky beskrev Putin som et resultat av en ensomhet som oppslukte ham. «Han visste veldig dårlig om ånden som gjenopplivet ukrainerne, om tilstanden til hæren hans. Dette er vanlig for diktatoriske regimer. Jeg tror han virkelig falt fra skyene,» fortsatte demonstranten sammen med våre kolleger. Figaro.

«Den russiske presidenten risikerer å falle om to år»

Til Mikhail Kodarkovsky, TheEffekten av konflikt Dette vil være avgjørende for fremtiden til den russiske presidenten. – Hvis han ikke tror på en seier i Ukraina, står Putin i fare for å falle innen to år, sa han. Han påpekte også viktigheten av den nåværende situasjonen i Kreml-lederens sinn. «Putin har alltid vært leder for en mobb», beskrev motstanderen. «Der fant han en jobb, som er felles for mafiaen. På slutten av deres eksistens har de bisarre ideer for å rettferdiggjøre livet de levde.»