Vladimir Putin får Ramzan Kadyrov, svak tsjetsjensk leder: Mot en overføring av makt i Tsjetsjenia?

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov ble ønsket velkommen av Vladimir Putin til Kreml da helsen hans reiste mange spørsmål. Forrige måned ble Kadyrov alvorlig syk etter å ha blitt forgiftet og pådro seg en alvorlig nyreskade. På flere bilder ble den tsjetsjenske lederen sett med et hovent ansikt og problemer med å åpne øynene.

Hvis helsen hans har blitt litt bedre siden den gang, ser det ut til at han har hatt flere ettervirkninger av denne potensielle toksisiteten. På bilder utgitt av Kremls kommunikasjonstjeneste kan Kadyrov ses veldig nervøs ut. Under rettssaken slet han med å formulere seg mens han leste en uttalelse skrevet med store bokstaver på et stykke papir.

For en uke siden tok den russiske presidenten uformelt imot sønnen Akhmet. Det antyder for Russlands overvåkere at Putin forbereder en etterfølger til sin lojale allierte. «Ser ut som en slags forberedelse for et maktskifte i Tsjetsjenia»Den russiske statsviteren Tatiana Stanovaya tror at det vil være det «En jevn overgang av makt som kan ta år.»

«Viceroy», militærtyrann og absolutt mester i Tsjetsjenia: Ramzan Kadyrov, urokkelig støtte fra Putin

Farlig forandring

Faktisk, i henhold til reglene etablert i Tsjetsjenia, må man være minst 30 år gammel for å bli statsoverhode. Akhmat Kadyrov vil imidlertid ikke feire sin 18-årsdag før 8. november. I teorien måtte han vente i 12 år for å få tilbake makten fra faren. Dette er grunnen til at endring kan ta tid. «Kadyrov senior vil gradvis trekke seg tilbake, og sønnen hans har tid til å få erfaring for å bli statsoverhode senere»Stanovaya forklarte.

Et farlig alternativ i så lang tid: «I løpet av denne perioden kan mange ting endre seg, ikke bare i Tsjetsjenia, men også i Russland.»konkluderte den russiske statsviteren.

Ramzan Kadyrov måtte vente til han var 30 år med å lede Tsjetsjenia. Den nåværende presidenten i republikken mistet sin far, som døde i et angrep i 2004 da han var 28 år gammel. Derfor måtte han vente to år før han offisielt tok makten, og ble utnevnt til den første statsoverhodet bak utenriksminister Alo Alzanov, som sørget for overgangen.