Vladimir Putin i Teheran for toppmøtet mellom Iran-Tyrkia og Russland om Syria

Iransk statlig fjernsyn viste direkte opptak av besøket av den russiske lederen, som var på sin andre utenlandsreise siden starten av den russiske offensiven i Ukraina 24. februar.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ankom mandag kveld for bilaterale samtaler med iranske ledere som gjentok Teherans motstand mot en tyrkisk offensiv i Nord-Syria.

Det trilaterale toppmøtet kommer dager etter USAs president Joe Bidens omvisning i Midtøsten, hvor han besøkte Irans motstander nummer én, Israel, og dens mektige regionale rival, Saudi-Arabia.

I Syria støtter Moskva og Teheran, som representerer Russland, Tyrkia og Iran som sentrale partnere i krigen som har herjet landet siden 2011, regimet til Bashar al-Assad og Ankara-støttede opprørere. De tre landene lanserte offisielt den såkalte Astana-prosessen i 2017, med mål om å bringe fred til Syria.

President Erdogan ble mottatt av Irans president Ibrahim Raisi tirsdag morgen, i forkant av et møte med Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, melder statlig fjernsyn.

Ifølge en offisiell uttalelse, Mr. Khamenei gjentok.

– Et militært angrep (mot kurdiske militser i Nord-Syria, red.anm.) vil helt sikkert skade Syria, Tyrkia og regionen, sa han.

Imidlertid, Mr. forsikret Erdogan, mens han understreket at «terrorister ikke er begrenset til en bestemt gruppe».

stort problem»

Tyrkia søker å opprette en 30 kilometer lang «sikker sone» langs Syrias grense og håper å få grønt lys fra Iran og Russland for en ny væpnet intervensjon i landets nordvest.

Det tyrkiske militæret, med base i det nordlige syriske territoriet som grenser til Tyrkia, startet tre store operasjoner i Syria mellom 2016 og 2019 ved hjelp av syriske hjelpesoldater.

Han ønsker å sette i gang en ny operasjon mot to områder kontrollert av den kurdiske militsen, People’s Protection Units (YPG), som Tyrkia anklager for å være knyttet til Kurdistan Workers» Party (PKK), klassifisert som terrorister av Ankara.

Disse gruppene er «virkelig et stort problem» for Iran og Tyrkia, og de må «kjempe med enhet og allianse mot disse terrororganisasjonene,» sa Mr. Erdogan påpekte for sin del.

Ukraina og kjernekraft

Trepartstoppmøtet ble holdt etter at Russlands aggresjon mot Ukraina startet. Erdogan skal møte herr Putin for første gang. Tyrkia, medlem av NATO, har forsøkt å opprettholde kontakten med begge land og tilbudt å mekle ved flere anledninger.

De to lederne vil diskutere måter å eksportere korn gjennom trygge sjøveier fra Ukraina, som har blitt forbudt i landet av en russisk militæroffensiv som risikerer å utløse en global matkrise.

Det russiske forsvarsdepartementet sa fredag ​​at et «endelig dokument» som tillater korneksport fra Ukraina snart vil være klart.

Avtalen, som forhandles mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og FN, har som mål å bringe rundt 20 millioner tonn korn som sitter fast i ukrainske siloer gjennom Svartehavet på grunn av den russiske offensiven.

På den annen side, sier eksperter, kan diskusjoner mellom russerne og iranerne fokusere på det iranske atomspørsmålet.

Iran ber om å styrke «langsiktig samarbeid» med Russland

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ba om å styrke «langsiktig samarbeid» med Russland under et møte med den russiske presidenten i Teheran. «Langsiktig samarbeid mellom Iran og Russland vil være svært fordelaktig for begge land,» sa han ifølge en offisiell uttalelse. «Det er kontrakter og avtaler mellom de to landene i olje- og gasssektorene som må følges og implementeres fullt ut.»