Vladimir Putin kutter gassprisene med en enkel uttalelse

Den europeiske hovedprisen nederlandske TTF har tapt 21 % siden kunngjøringen onsdag kveld og har falt under 70 euro (MWh) for første gang siden 27. september, rundt 11:20 GMT (2: 2: 20 pm i Paris).

Prisen på britisk gass for distribusjon neste måned viste et lignende fall i løpet av uken, med 177,00 pence (en varmeenhet) oppført for en term.

Prisene på begge kontraktene var to ganger lavere enn toppen i begynnelsen av 6. oktober

De steg deretter til henholdsvis 162.125 euro og 407.82 pence, komplette rekorder.

Til tross for et kraftig fall denne uken, er gassprisene tre ganger høyere enn for seks måneder siden.

Korrigering av siste dager «Den russiske presidenten beordrer Gazprom å levere mer gass til Europa fra 8. november», forklarer Commercialzbank-analytikerne Carsten Fritsch og Barbara Lambrech.

En tredjedel av europeisk gass kommer fra Russland.

“Jeg oppfordrer dere til å begynne det gradvise og planlagte arbeidet med å øke gassmengden i deres underjordiske tanker i Europa innen 8. november eller 8. november, når de underjordiske gasstankene i Russland skal fylles.”, sa Putin onsdag, og la merke til at de var spesielt østerrikske og tyske.

Lagringsanlegg for naturgass i Tyskland “For øyeblikket er den 70 % full, mens de i EU er 77 % fulle. Generelt bør de på denne tiden av året være over 90 % fulle.”, sier Commerzbank-eksperter.